Recomienda AMLO revisar sueldo de regidores

Aunque consideró que no es momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró abierto a analizar la propuesta de algunos gobernadores de renovar el Convenio de Coordinación Fiscal, sin embargo, insistió en que su recomendación es que deben apretarse el cinturón e incluso revisar el salario de los regidores.

"Acerca de la modificación del Convenio de Coordinación Fiscal pues también habría que analizarse. Esto tiene que ver con una reforma que se hizo desde la presidencia de José López Portillo, cuando se definió la manera de distribuir los ingresos del gobierno; el acuerdo en general es que los impuestos los cobra el gobierno federal, el ISR, el IVA y mediante una fórmula esos impuestos se regresan en una proporción a los estados".

En su conferencia de prensa, el Presidente dijo que su gobierno cumple con esa disposición legal y entrega puntualmente los recursos a los estados, porque no les retiene ni condiciona sus participaciones. "No se las, no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario", por lo que no se vale decir que no tienen recursos.

El mandatario expresó que debido a la pandemia del coronavirus y a la crisis económica no es el momento de hacer esta revisión, pero "como estamos en vísperas de las elecciones, se agarran banderas, no es este el caso".

"Mi recomendación es que nos apretemos el cinturón los que somos del gobierno sea gobierno municipal, estatal y federal, y hay forma. A ver con todo respeto ¿cuánto están ganando los regidores?".

"Para empezar son muchos, en los gobiernos municipales, yo me acuerdo que antes, no sé cómo está ahora, pero había regidores en el municipio de Acapulco que ganaba como 200 mil pesos mensuales".

El Presidente recomendó también a los gobiernos estatales y municipales ya no comprar vehículos nuevos; austeridad, no tener tanto personal, bajar el costo a la sociedad, lo mismo en el caso de los gobiernos estatales, si se puede ya no usar los aviones, los helicópteros, bajarle a los gastos.

"Les va a dar a coraje a los conservadores, pero aquí está el ejemplo la Presidencia de la República ejerció en 2018, en el último año del gobierno pasado, 3 mil 600 millones de pesos, el año pasado nosotros ejercimos 800 y este año le bajamos a 600 millones de pesos".

