Recomienda López Obrador saludo de la paz desde la mente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí por el coronavirus está suspendido el darnos la mano y abrazarnos durante el rito de la Iglesia católica conocido como el 'saludo de la paz', este se puede hacer en la mente.

"Aunque no haya el abrazo o se dé la mano, en la mente que se diga: perdonemos, no odiemos, amémonos, llevemos a la práctica el amor al prójimo, para que abrazarnos si puede haber un problema o darnos la mano, la mente, eso es más importante, internalizar ese pensamiento de amor y de fraternidad".

Durante su conferencia de prensa mañanera, acompañado de su Gabinete de Salud, el mandatario recordó que las autoridades católicas sugirieron suspender el contacto físico por el COVID-19 en las ceremonias religiosas.

"Ahora que estaba escuchando a Hugo que en el rito de la iglesia católica que seguramente no se da la paz, abrazándose, la paz esté con nosotros, así se dice", refirió el presidente López Obrador.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha exhortado a los obispos y sacerdotes del país pedirle a sus feligreses que en las celebraciones religiosas se suspenda el saludo de mano con contacto físico ello luego de que se dieran a conocer las primeras medidas para contener al coronavirus.

La CEM dijo que lo anterior no elimina el rito del saludo de la paz, sino que se evite el contacto directo entre personas y éste se puede sustituir con una reverencia o un signo de voz.

También consideró conveniente que la Sagrada Comunión sea distribuida en la mano y no en la boca, esto de acuerdo con las normas de la Iglesia.