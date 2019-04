Recomiendan a jóvenes adultos mexicanos vacunarse contra el sarampión

"La indicación es que si la gente no conocen su estado vacunal debe buscar la vacunación como medida de prevención", dijo a Efe en entrevista la doctora Ana Grajales Beltrán en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra del 24 al 30 de abril,



Explicó que estas medidas deben tomarse debido a los brotes de sarampión que han surgido en diversos países.



La infectóloga pediatra, quien es gerente médico para vacunas de la firma Pfizer México, indicó que aunque en este país existen movimientos antivacunas no son tan fuertes como en Estados Unidos o Europa.



"La vacunación es una de las principales medidas de salud pública después de la potabilización del agua. Con ella se ha logrado erradicar diversas enfermedades. En América Latina, por ejemplo, el último caso de polio salvaje se reportó en 1991", destacó.



Sin embargo, consideró, que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito ya que "entre más vacunan y se protege a la población, las enfermedades desaparecen y la gente deja de atender las enfermedades, no presta atención y piensa que las enfermedades ya no existen".



Agregó que de esta manera se había logrado controlar el sarampión y la difteria pero lo que ha pasado en los últimos años es que "por algunas creencias, mal fundamentadas sobre la vacunación y el miedo a las vacunas la gente en general se ha dejado de inmunizarse".



La tasa de vacunación a la que aspiraba la Organización Mundial de la Salud (OMS) era del 90 % pero ha caído en Europa y Estados Unidos por los movimientos antivacunas, provocando que haya brotes de epidemia de sarampión, sobre todo.



El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se caracteriza por tener fiebre alta, conjuntivitis, ojo rojo y con lagrimeo, tos y unas manchas en la boca a la altura del segundo molar, además de exantema en todo el cuerpo.



Este padecimiento puede tener complicaciones como encefalitis, una afección en el sistema nervioso central, neumonía asociada y causar. De acuerdo con la OMS en 2017 murieron 111 mil personas por esta enfermedad.



Aunque gracias a las inmunizaciones cada año se evitan hasta tres millones de muertes, aún existen cerca de 20 millones de niños sin vacunar, según datos de la OMS.



Por su parte, Lucia Bricks, directora médica para Tosferina, Polio, HIB y Meningitis en la firma Sanofi Pasteur Latinoamérica, coincidió en que "la vacunación es una de las armas más eficientes contra las enfermedades infecciosas".



Brick acotó que el sarampión fue considerado eliminado gracias a la vacunación y a las campañas; sin embargo, en la región de América Latina, especialmente en Venezuela, repuntaron los casos de esta enfermedad ya que la cobertura de vacunación bajó dramáticamente.



Enfatizó que los padres deben acudir con los especialistas en salud y no dejarse guiar por la información falsa que circula en internet. "Si uno no se vacuna se pone en riesgo a sí mismo pero contribuye a la diseminación de las enfermedades", finalizó.