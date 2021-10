Recomiendan mantener los filtros y aforos en eventos masivos en CDMX

Ante el regreso de eventos masivos en la Ciudad de México, Rodrigo Ibarra, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que se deben mantener los filtros sanitarios y aforos permitidos, pero recomendó que los menores de 17 años no acudan a estos lugares, ya que son el único sector de la población que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.

"Sería un grave error dejar ingresar a menores de 17 años a este tipo de eventos, e incluso hacer eventos masivos infantiles por lo menos en este momento. Lo considero muy arriesgado porque podría venir una oleada de Covid entre este sector únicamente".

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el especialista hizo un llamado a las autoridades para que prioricen solicitar el comprobante de vacunación con esquema completo para que las personas puedan acceder a los eventos.

"Reactivar la economía de esta manera es una buena opción, pero hay que hacerlo de una forma muy ordenada.

"Los aforos en esta clase de eventos deben mantenerse a 50%, sana distancia y tener todas las medidas de filtros sanitarios con pequeños interrogatorios para descartar síntomas del virus. Deben tener una capacitación previa las personas a cargo de filtros", que no necesariamente es personal de salud.

Ibarra comentó que muchos de los filtros sanitarios, como en centros comerciales o edificios, utilizan termómetros infrarrojos, pero alertó que usar estos instrumentos podría ser un "error", ya que llegan a descalibrarse al estar en altas temperaturas ambientales, por lo que podrían marcar falsos resultados a las personas.

"Filtros mal ejecutados que dejen pasar a las personas [contagiadas] a eventos de esta naturaleza podrían ocasionar más casos de Covid, pero me parece que también las autoridades deben solicitar el comprobante de vacunación porque eso garantiza que la probabilidad de contagio sea más baja".

Sobre que se solicite una prueba de Covid negativa por lo menos 72 horas antes de los eventos masivos, como es el caso de la Fórmula 1 o conciertos, el epidemiólogo comentó que en la praxis médica han observado pruebas piratas para detectar el virus, debido a que las falsifican "porque simplemente las personas ya no se la quieren realizar".

"Es muy fácil de imprimir o falsificar, y es algo que las autoridades deben verificar. La apuesta es el comprobante de vacunación, sería la mejor arma para este tipo de eventos.

"Con la llegada de la vacunación hay una baja probabilidad de que se pueda dar una oleada más de contagios".

No obstante, dijo que los casos de coronavirus que se han presentado son en menores de edad, debido a la falta de vacunación.

Por ello, hizo un llamado para que las autoridades los tomen en cuenta para ser inmunizados contra el virus de forma masiva, ya que hay estudios internacionales que recomiendan la aplicación de la dosis.

Muertes

El epidemiólogo de la UNAM reconoció que la vacunación contra el Covid-19 en adultos sigue avanzando; sin embargo, señaló que las muertes que se siguen presentando son de personas que tiene comorbilidades y, aun inmunizados, desarrollan la enfermedad de forma grave.