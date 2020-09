Recomiendan uso de celulares solo para pasar lista y votar

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recomendó que el celular Samsung Galaxy A21s, y que tendrá un costo de 5 mil 700 pesos y que lo pagarán los legisladores, sea solamente utilizado para el uso de la aplicación para registrar su asistencia y votaciones -vía remota- y así evitar posibles bloqueos, interrupciones y suspicacias innecesarias.

En una tarjeta informativa, la Cámara de Diputados respondió a los legisladores que acusaron que a través de este celular y su aplicación los espiarían, que éstos equipos son exclusivos para el registro de asistencia y votación.

Además subrayaron que la aplicación fue desarrollada y está siendo probada con los más altos estándares tecnológicos, a fin de garantizar transparencia y seguridad en el registro de asistencia y votación de cada diputada y diputado.

"Esa es, precisamente, la prioridad que han fijado los órganos de gobierno de la Cámara (Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política) para el desarrollo y uso de la aplicación: transparencia y seguridad".

Recordaron que desde el lunes 31 de agosto, la Cámara de Diputados inició la entrega de teléfonos celulares que contienen la aplicación desarrollada por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) de esta soberanía, que permite el registro de asistencia y votación a distancia, la cual se verá reflejada en las pantallas del salón de sesiones, así como en la misma aplicación, por lo que cada legisladora y cada legislador podrá verificar de forma inmediata el sentido de su voto.

Ante las críticas de que son los funcionarios de la Cámara de Diputados quienes contienen las contraseñas de los equipos, respondieron que "por única ocasión, la DGTI envió PIN/contraseña personalizada al correo institucional de cada legisladora y cada legislador, a fin de garantizar que efectivamente cada diputada y diputado registra su huella digital y que no es suplantado por ninguna otra persona o por agente externo alguno, a menos que la o el legislador comparta el PIN/contraseña y el teléfono proporcionado".

Dicho PIN o contraseña les permite apagar, prender, elegir su contraseña de acceso al teléfono y, en general, manipular libremente su celular; es decir, no es necesario que permanezca encendido, puede estar apagado y sólo encenderse en el momento que inicie la sesión del pleno de la Cámara de Diputados.

Además, describieron que la huella digital (tecnología propia del modelo Samsung Galaxy A21s), es la llave de entrada a la aplicación, así como para registrar asistencia y votación.

Sin embargo, adelantaron que será substituida por un módulo de reconocimiento facial que cada legisladora y cada legislador podrá activar a partir del próximo lunes 13 de septiembre, como una medida adicional de seguridad de la aplicación.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que diputados federales de oposición manifestaron su preocupación porque a través del teléfono inteligente que se les entregó la semana pasada -y que utilizarán para registrar su asistencia y votar a distancia las reformas-, los podrían espiar, extraer su información personal, saber su ubicación en tiempo real e incluso "falsear" las votaciones en el pleno de San Lázaro.

Hasta el miércoles, la Cámara de Diputados había entregado a 463 de los 500 legisladores teléfonos celulares GalaxyA21s a fin de que pudieran pasar lista y votar fuera de la sede legislativa para evitar contagios masivos en el salón de plenos y que el trabajo legislativo no se detenga por la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

La diputada panista Adriana Dávila, quien votó en contra de la aprobación de un reglamento nuevo para la Cámara de Diputados para votar vía remota, denunció que con el teléfono que les entregaron de manera unilateral, el gobierno Federal y la bancada mayoritaria de Morena podría montar "un CISEN" paralelo para espiar a la oposición.