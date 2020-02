Reconoce AMLO que campaña contra las adicciones no funcionó y anuncia segunda etapa

Debido a que la primera fase de la campaña contra las drogas que lanzó el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador "no tuvo el efecto" esperado, este miércoles anunció el inicio de una segunda etapa "más directa".

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal reconoció que la iniciativa no se entendió porque "hay concepciones distintas" y porque el planteamiento fue "subliminal".

"Tenemos que ser autocríticos, no ser autocomplacientes, no tuvo el efecto que queríamos la primera etapa de esta campaña", expresó.

Por ello, presentó la segunda etapa de esta campaña con la que buscará informar y orientar sobre el daño que causan las drogas de forma directa.

"Vamos a comenzar con una campaña directa sobre lo que realmente significa este submundo de sacrificios, de dolor, esta amarga realidad", dijo López Obrador.

Posteriormente, presentó un video que habla sobre los efectos dañinos que tienen sobre la salud las drogas sintéticas dado que para su producción se utilizan químicos como acetona, sosa cáustica, aluminio, formol y ácido clorhídrico.

Explicó que es importante detener el consumo de drogas puesto que el 60 por ciento de las personas asesinadas durante enfrentamientos están bajo los efectos de drogas o de alcohol.

"60 por ciento de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga. Por eso estos crímenes tan despiadados, que generan tanta tristeza", aseguró el Presidente López Obrador.

Por lo que, como parte de las acciones que su Gobierno emprende para combatir el uso de drogas, mencionó que se están otorgando becas a jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior. Además, en coordinación con los sectores empresarial y obrero, se dan apoyos a productores y trabajadores para garantizar mejores salarios.

"Estamos atiendo las causas que llevan a la inseguridad, a la violencia. Estamos combatiendo la corrupción, evitando el contubernio entre autoridades y delincuencia, atendiendo las necesidades de la gente", según dijo el Jefe del Ejecutivo.

"60% de involucrados en violencia están bajo efectos de droga"

En conferencia de prensa en Palacio Nacional al anunciar una nueva campaña contra el consumo de estupefacientes el titular del Ejecutivo federal advirtió que las drogas químicas destruyen.

"Y que no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series, aclaro, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de las ideas, no va a haber censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas, de los muchachos guapos, de la ropa de marca de los que se dedican a la delincuencia, de los carros de lujo, eso no existe".

Aseguró que toda persona que está involucradas en el narcotráfico "vive a salto de mata y eso no es vida; pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas, sufrimiento para quien las consume, porque se está destruyendo. Y el sufrimiento para otros que son víctimas del consumo de las drogas y el sufrimiento de las familias, el sufrimiento de las madres, de los padres, pero sobre todo de las madres, de las mamás que no encuentran a sus hijos, las mamás que sufren porque ya los hijos cayeron en la drogadicción, las mamás que tienen hijos en las cárceles, las mamás que pierden a sus hijos porque son asesinados, y todo esto porque se optó por el consumo de las drogas", agregó.