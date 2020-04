Reconoce AMLO que no se ha podido erradicar violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pandemia por Covid-19 no es el único problema que enfrenta México, sino que no se ha podido erradicar la violencia, sin embargo afirmó que es un tema en el que se trabaja todos los días con la finalidad de alcanzar la paz.

"Siempre hemos estado a favor de la paz mundial y en el caso del país, luchamos todos los días por eso, pensamos que la paz es fruto de la justicia y es lo que hacemos porque no es solo Covid, seguimos teniendo mucha violencia en el país, y por eso hay que convocar a la sociedad para conseguir la paz, creo que lo vamos a lograr, es un proceso largo, pero es poco a poco, ahora lo importante es salir adelante de la pandemia, pero sigue siendo un tema de preocupación el tema de la violencia en México", dijo.

En conferencia matutina, desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que no descarta la idea de llegar a un acuerdo para enfrentar la violencia, en el que se aísle a las bandas dedicadas a la delincuencia organizada, pero destacó la necesidad de tomar en cuenta a las familias de las víctimas.

"Será un acuerdo nacional, ya llegará ese tiempo. Las bandas van enganchando a la gente por necesidad, por pobreza, es algo de lo que se está haciendo y hacia adelante, que haya trabajo para todos, que nadie se vea en la necesidad de tomar el camino de la delincuencia y llegar a un acuerdo, pero hay que tomar en consideración a las familias de las víctimas", señaló.

Enfatizó que en este momento la epidemia por Covid-19 ocupa la atención del gobierno federal, pero no se olvidan otras problemáticas que heredo su administración.

"Ahora lo del Covid, ocupa nuestra atención, recursos, trabajo y lo amerita, pero también lo otro, porque está ahí, todavía no se resuelve, porque tuve una herencia de muchos años de descomposición en todo sentido, la pobreza, el abandono de la gente, se le dio espalda a los jóvenes, corrupción, contubernio entre autoridades y delincuencia, un estilo de vida en donde predomina lo material 'y la Cheyenne apá', como si eso fuese lo más importante, como si la felicidad se obtuviese así, con bienes materiales, con dinero, pero estamos en un proceso de transformación".



Sobre la simpatía que puedan ganar las bandas del crimen organizado por entregar despensas durante la pandemia por el nuevo coronavirus, el presidente dijo que ya no es tan fácil que la sociedad simpatice con ellas porque ahora el gobierno sí se preocupa por los más necesitados.

"Ellos piensan que así tendrán una base de apoyo, la verdad es que no es lo mismo, salió esto de las despensas por el covid, pero es algo muy aislado, porque la gente está siendo atendida, primero, pero no solo porque los jóvenes tienen trabajo, sino que la gente tiene esperanza y esa es una fuerza muy poderosa y cree que podemos salir adelante y nos están ayudando, y ya no es fácil decir; vénganse, aquí no les va a faltar dinero, si los de arriba roban, porque nosotros no, porque la autoridad daba el mal ejemplo, ahora ya no es así, hay autoridad moral y eso da autoridad política".

En ese sentido, puso como ejemplo la respuesta de la sociedad ante la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que no ha sido necesario usar la fuerza pública para evitar que la gente salga a las calles.

"Hay que destacar el comportamiento de la gente con la pandemia, sin usar la fuerza, jamás, ha habido aquí la intención de que la gente esté en sus casas porque se les castigará si salen a la calle, no, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y así la gente está cumpliendo y no hay toque de queda, es voluntario y la gente está actuando de manera responsable", resaltó.