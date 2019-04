Reconoce AMLO que tomará tiempo bajar índice de homicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las cifras de su gobierno sobre el número de homicidios en el país en lo que va de su gobierno, y aseveró que se revirtió la tendencia en esta materia toda vez que ya no se sigue la misma estrategia equivocada de sexenios anteriores.

En conferencia de prensa, el mandatario federal fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos sobre la estadística diaria de homicidios, ante lo cual aseveró que se ha controlado la situación y si bien el problema no está resuelto, se han mantenido los niveles o se ha revertido la tendencia en la materia.

El mandatario federal contrastó las cifras de homicidios desde que inició el actual gobierno con el periodista e incluso lo invitó a cotejar los datos señalados por Ramos con los de su administración.

"Que quede claro, no estoy diciendo que está resuelto el problema, lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios", enfatizó.

Además, se comprometió a bajar los homicidios, aunque dijo que tomará tiempo, pues "nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción", al tiempo que señaló que en años pasados la violencia creció al mismo tiempo que lo hizo la corrupción en el país.

"Vamos poco a poco, mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno baje 30 por ciento los homicidios", ofreció López Obrador.

Ante las cifras mencionadas por el periodista, el Ejecutivo federal aseveró que los homicidios en el país no han aumentado, "yo tengo otra información", e invitó a revisarlas, "vamos viéndolas", al tiempo que sostuvo que no le gusta decir mentiras.

Sostuvo que su gobierno está trabajando todos los días, como nunca, para atender el problema de la inseguridad y la violencia, pues antes "no había ni siquiera una estadística confiable diaria a de los delitos cometidos en el país, los presidentes no se hacían cargo de este tema, ahora ya no es así".

Comentó que si no hay crecimiento económico no hay empleos y sin empleos no hay bienestar y sin bienestar no puede haber paz ni tranquilidad, por lo que ahora se atiende a la gente que más lo necesita para que no se vean orillados a tomar las conductas antisociales.

En este marco, López Obrador también reiteró que en su gobierno no habrá censura a los medios de comunicación ni se atentará contra el periodismo, incluidos quienes no revelen sus fuentes, aunque dejó claro que él tiene derecho a ejercer su derecho de réplica.

En ese sentido dijo que independientemente de la "postura conservadora" del periódico Reforma, siempre se le garantizará su derecho a manifestarse, "nunca jamás vamos a atentar en contra del periodismo".