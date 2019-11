Reconoce INE a yerno de Elba Esther Gordillo, como líder de RSP

El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció a Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, como presidente de la organización Redes Sociales Progresistas (RSP), que busca su registro como partido político, pero en el debate se reconoció que el organismo electoral actuó indebidamente al conocer el caso.

El otro dirigente en disputa, Juan Iván Peña Neder, anticipó que impugnará la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues su decisión "fue más por defender a la institución" ante los yerros cometidos, que reconocer que es válida la dirigencia de González.

En sesión de Consejo General, el INE acordó que González es el dirigente formal de las RSP, por lo que podrá continuar las actividades tendientes a la constitución como partido político. La decisión del INE fue con 7 votos en pro y 3 en contra, de las consejeras Pamela San Martín, Claudia Zavala y Dania Ravel.

El conflicto en RSP inició cuando el 10 de octubre, González informó al INE que el Consejo Directivo había expulsado a Peña Nader. Éste denunció que la documentación presentada en su contra contenía la firma falsa del representante legal de la organización, Rafael Cárcamo y a su vez convocó el 21 de octubre a una Asamblea General de Asociados de la Asociación Civil RSP que expulsó de la agrupación a González Sánchez.

En la sesión, San Martín criticó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos haya dado validez, desde el 10 de octubre, a la expulsión de Peña Neder. No se acreditó que haya sesionado o hubiera sido convocado el órgano al que compete la decisión, la Asamblea General de Asociados, recordó.

"La Asamblea es la única que puede pronunciarse y definir quién" encabeza a RSP, expuso la consejera Claudia Zavala. Su propuesta fue que se ordenara reponer el procedimiento, se convocara a nueva Asamblea y ésta defina el rumbo de la organización.

Ravel Cuevas lamentó la incertidumbre que ayudó a generar el INE con sus decisiones, que resultaron contradictorias, pues reconoció a González en un inicio, dio por firme esa determinación, pero luego dio un plazo de tres días a las partes para arribar a un acuerdo.

"Todo este asunto está plagado de contradicciones, no solamente los que se han ostentado como representantes legales o presidentes de este Consejo Directivo sino por esta propia autoridad. Prueba de ello es este proyecto de acuerdo".

"La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas reconoció el 10 de octubre la remoción de Peña Neder y le revocó todos los poderes y le otorgó validez a una sesión de Consejo Directivo del 2 de octubre y no a la Asamblea de delegados en que se removió a Fernando González. Se argumentó que esa salida (de Peña) había quedado firme y no es así, el hecho es que el 24 de octubre se les pidió dirimir sus controversias".

No había quedado firme esa salida de Peña y tan es así, que ahora se propone la permanencia de González, "es una mentira" lo que se dijo.

Contrario a esta postura el consejero José Roberto Ruiz Saldaña expuso que si bien hay contradicciones, Peña Nader no dio elementos que corroboraran que se presentaron firmas falsas cuando se decidió su expulsión.

Consultado respecto a la decisión, Peña Nader anunció que irá al TEPJF, "esto no se ha acabado", y advirtió que el reconocimiento a González fue "parcial" porque la mayoría de los consejeros reconocieron las fallas cometidas y aunque aprobaron el proyecto de acuerdo "fue para salvar la cara ante los errores cometidos".