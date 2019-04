Reconoce Migración incapacidad para contener "portazo"

El Instituto Nacional de Migración (INM) reconoció que su personal adscrito a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, carecen de capacidad e instrumentos para hacer frente a la violencia que se desató el jueves pasado por la noche, cuando del inmueble se salieron, sin autorización, más de 500 migrantes.

La guardia en turno de la Estación, indicó es un servicio de seguridad externo, son armas, y tampoco tuvo la capacidad para contener, por consiguiente se optó por la prudencia y evitar lastimar a alguien.

Migración difundió que el pasado jueves por la noche un grupo de migrantes se violentaron al interior de la Estación Migratoria y alrededor de 600 se salieron del lugar sin autorización.

A través de un comunicado, Migración acusó a un grupo de cubanos como los autores de la revuelta.

Señaló que el jueves pasado un grupo de hombres albergados, de nacionalidad cubana, ingresaron con violencia al área reservada para mujeres, en donde se encontraban, en su mayoría, personas originarias de Honduras.

"El evento generó gran conmoción, extendiéndose la invasión a otras áreas, como la cocina de la Estación. La escala del evento imposibilitó que pudiera ser contenido mediante el diálogo y los llamados a la tranquilidad.

"El personal del INM no tiene capacidad o instrumentos de confrontación, pues son servidores públicos civiles, en su mayoría jóvenes. La guardia de turno de la Estación, que es un servicio de seguridad externo, sin armas, tampoco tuvo la capacidad para contener y, por consiguiente, se optó por una alternativa de prudencia que evitara lastimar a alguien", dio a conocer Migración.

Añadió que los cubanos lograron abrir la puerta principal de la Estación, lo que generó una salida no autorizada de 645 personas.

Hasta el momento solamente han retornado 35 personas de ese grupo.

El INM detalló que en la Estación, hasta el jueves pasado, estaban albergadas 980 personas de nacionalidad cubana, la mayoría con amparos tramitados por abogados del área de Tapachula, que promueven falsas expectativas para obtener un documento que facilite el tránsito por territorio mexicano. Esto solo ha retrasado su retorno asistido a Cuba.

En la Estación había un total de mil 745 personas, de las cuales mil 100 no participaron en los hechos.

"Se presentan las denuncias penales que correspondan, incluyendo los daños a las instalaciones de la Estación Migratoria.

"Debido a la prudente actuación del Instituto, ninguna persona resultó lastimada y se han retomado las actividades cotidianas. Se han reforzado las medidas de seguridad, para proteger la integridad de las personas albergadas", puntualizó el Instituto.