Reconoce SSPC que la extorsión en el país va al alza

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer que la extorsión en el país va al alza, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro atenderán los delitos de extorsión y cobro de piso.

"Dos cosas que estamos haciendo, el seguimiento de los casos que se denuncia, porque es un delito que tiene cifra negra; y la otra es que las unidades antisecuestros atiendan la situación de las extorsiones y cobro de piso en el país".

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que lo que se busca que con la Unidades haya más coordinación para revisar e indagar sobre esas personas que han sufrido este delito.

"Seguimos recibiendo las denuncias, para en aquellos casos de extorsión, que tengamos el teléfono en el 911 y el número de cuenta en la cual les piden depositar el recurso para que esas cuentas sean congeladas y no siga ocurriendo el delito de esta manera".

La funcionaria federal señaló el delito de la extorsión ha ido al alza, "en ningún momento hemos informado que este delito ha sufrido un decremento, es de los dos o tres delitos en donde no se han tenido los resultados que hemos buscando, así de claro".

El presidente López Obrador señaló que en su administración están conscientes que va al alza ese delito, por lo que seguirán combatiéndolo.

"Extorsión se ha venido incrementado y por eso unos días se detuvo a unas personas por extorsión que les cobraban cuota a taxistas. En homicidios ya nos está funcionando la estrategia de atender las causas, hoy ordenamos una investigación para ver las edades de los detenidos, tenemos la hipótesis de que hay menos participación de jóvenes y eso lo vinculamos con los programas de atención de jóvenes".

"Estamos muy conscientes de esto y lo estamos atendiendo, en Michoacán hay mucho problema de extorsión, he estado allá y me lo han denunciado", dijo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el diciembre de 2022 se reportaron 866 víctimas de extorsión.