Reconoce Xóchitl Gálvez que requiere protección de la Sedena

Xóchitl Gálvez

anunció que se reunirá en los próximos días con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para definir un posible esquema de seguridad para su campaña.Entrevistada en la sede nacional del PAN, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora informó que la semana pasada recibió una carta del secretario en la que pone a su disposición la seguridad necesaria con gente especializada."Me aclara que no porque vean algún riesgo, sino porque por instrucciones del Presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad, en fin. He solicitado ya una cita con el general secretario para platicar de los alcances", indicó."Sin lugar a dudas, hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante, como Zacatecas, donde me impresionó cómo la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos", señaló.dijo que se reunirá con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto lo permita la agenda del funcionario."Le agradezco al presidente [Andrés Manuel López Obrador], le agradezco al secretario esta preocupación", expresó la senadora panista.Por otra parte, informó que en los próximos días dará a conocer algunos nombres de quienes fungirán como voceros del proyecto que encabeza rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.Entrevistada en la sede nacional del PAN, donde participó en la presentación de la serie "Democracia, humanismo y pueblos indígenas", la legisladora adelantó que entre sus portavoces podrían estar Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala y Kenia López, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes.