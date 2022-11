Reconocen a cónsul de México en NY por apoyo a trabajadores agrícolas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Nacional Head Start para Migrantes y Trabajadores Temporales entregó al cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, el Premio Placa de Generosidad (Plate of Bounty Award) por su invaluable apoyo a los trabajadores agrícolas y sus familias, particularmente durante la pandemia.

El Plate of Bounty Award es un reconocimiento otorgado a aquellos socios y líderes de la comunidad que han ido más allá en su apoyo y reconocimiento del impacto positivo de los programas Head Start Migrantes y de Temporada en las vidas de los trabajadores agrícolas migrantes y de temporada y sus familias.

Fue la organización sin fin de lucro del norte del estado de Nueva York, Agri-Business Child Development (ABCD), quien propuso al Consulado General de México en Nueva York, encabezado por su titular el Dr. Jorge Islas López, "por su apoyo a trabajadores agrícolas migrantes y temporales para llevarles los servicios consulares directamente a sus comunidades (documentación, registro de sus hijos como mexicanos, servicios de protección y sesiones informativas sobre los diferentes programas disponibles para ellos). De esta forma, el trabajo del consulado, bajo su dirección, ha buscado brindar una serie de opciones que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores migrantes mexicanos. Gracias a la dedicación del Dr. Islas a su trabajo y compromiso con los trabajadores agrícolas, el Consulado ha aumentado su presencia donde se encuentran los trabajadores agrícolas y los visita en las comunidades y condados más remotos y vulnerables de Nueva York. Estos trabajadores agrícolas se sienten solos, vulnerables y, a menudo, asustados y aislados como resultado del duro discurso antiinmigrante y las acciones tomadas por las autoridades y comunidades locales, así como los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19".

En su discurso de aceptación, el Cónsul General Jorge Islas agradeció primeramente a la Asociación Nacional de Head Start para Migrantes y Temporales, su director ejecutivo Cleo Rodríguez, y a Maggie y Alejandra de Agri-Business Child Development, al igual que al Comité del Premio Plate of Bounty, "por otorgarnos esta distinción que recibo con gran honor".

De igual manera, resaltó que "este premio representa los esfuerzos de México para brindar la mejor asistencia consular a las comunidades de migrantes mexicanos e hispanos. Como algunos de ustedes sabrán, nuestra población en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut está compuesta en gran medida por trabajadores de la industria agrícola y alimentaria, quienes, a través de su capacidad única de fortaleza y resiliencia, estuvieron en primera línea para cuidar de todos. de nosotros durante la pandemia de COVID-19".

El Dr. Islas dijo que el reconocimiento "es un símbolo de compromiso de seguir trabajando por todos nuestros paisanos y paisanas, que trabajan duro por nosotros en el campo. Este premio representa un nuevo incentivo para trabajar más por los más necesitados. Por muchas razones, nuestros migrantes viven lejos de casa, lejos de su país, familia y amigos. Sin embargo, con la ayuda y el apoyo de nuestros amigos, socios y aliados, como ABCD y National Migrant and Seasonal Head Start Association, podemos brindarles esperanza, alivio y mejores oportunidades para su futuro".

Para finalizar, reconoció en nombre de su Equipo Consular, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y al secretario Marcelo Ebrard, "cuyo apoyo y ayuda desde un inicio, fue fundamental para que pudiéramos brindar todo tipo de ayuda a nuestra comunidad. Gracias nuevamente por este premio y todo su apoyo a nuestras comunidades rurales mexicanas e hispanas que viven y trabajan en Estados Unidos".

National Migrant and Seasonal Head Start es una organización sin fines de lucro ubicada en Washington, DC, dirigida por una junta directiva voluntaria, que presta servicios a 26 agencias que son beneficiarias de subvenciones del programa Head Start para migrantes y trabajadores de temporada, distribuidas en 38 estados.

La organización ha sido durante más de 20 años, la voz nacional para los niños trabajadores agrícolas migrantes y de temporada que son participantes en un Programa Head Start Migrante y de Temporada.

En unión con las familias de trabajadores agrícolas, la Asociación Nacional de Head Start Migrante y de Temporada (NMSHSA, por sus siglas en inglés) aboga por servicios Head Start integrales y de alta calidad con diversas partes interesadas, allanando el camino para comunidades más fuertes y el éxito de por vida de niños y familias.

El papel de la Asociación Nacional de Head Start para Migrantes y Trabajadores de Temporada incluye tomar la iniciativa de llevar las voces de los padres trabajadores agrícolas a la capital de la nación. A través de estos esfuerzos de defensa, las familias de trabajadores agrícolas tienen una plataforma para llegar a sus miembros del Congreso y abogar por el cambio.

En 1999, el Comité Directivo de la Conferencia de Head Start Migrante y de Temporada (MSHS, por sus siglas en inglés) instituyó los Premios Plate of Bounty para reconocer a una persona que haya hecho contribuciones significativas a las familias de trabajadores agrícolas migrantes y de temporada.

Los nominados deben ser personas que hayan hecho contribuciones sobresalientes a los programas, niños y familias de MSHS.

Cualquier persona que haya realizado contribuciones significativas y sobresalientes a MSHS es elegible para ser nominado para el premio Plate of Bounty.

Acerca de Agri-Business Child Development (ABCD) / Desarrollo Infantil de Agronegocios (ABCD) Agri-Business Child Development (ABCD), fundada en 1946, es una organización comprometida con brindar servicios sociales y educación infantil de la más alta calidad a los trabajadores agrícolas y otras familias elegibles en todo el estado de Nueva York. Los niños, desde las 8 semanas de edad hasta la edad escolar, se benefician de la programación cultural y lingüísticamente diversa reconocida a nivel nacional como un sello distintivo de Agri-Business Child Development.

Agri-Business Child Development asegura que cada niño reciba servicios integrales educativos, de salud y sociales.

ABD cuenta con 13 centros donde ofrecen servicios de educación (programas bilingües y de alfabetización), salud, higiene bucal, nutrición, salud mental, transporte para niños con discapacidad, orientación a padres y gestión de recursos humanos.

Número de niños que reciben servicios anualmente: Aproximadamente 1,250 dependiendo de la financiación. Los servicios se brindan en trece (13) centros en todo el estado de Nueva York, principalmente en las áreas de mayor concentración de familias de trabajadores agrícolas.