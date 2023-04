Reconocen a pioneros de las poblaciones LGBTIQ+ de México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Por su trabajo en favor de las poblaciones LGBTIQ+ y en defensa de sus derechos humanos, el festival Love and Pride reconoció a la escritora Reyna Barrera; a la activista trans Lola Dejavu; al activista Jaime Cobian, y con un premio sorpresa al escritor Juan Jacobo Hernández, de 81 años.

En el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, nuevas generaciones reconocieron a los pioneros de la lucha por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en México.

El actor y cantante Alán Estrada fue el encargado de entregar el premio sorpresa a Juan Jacobo Hernández, cofundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, quien señaló el privilegio de las personas que viven en las ciudades, en comparación de los pobres en el país.

"A partir de los años 2000 vuelven a surgir las multitudes, vuelven a tomar las calles las multitudes LGBTIQ+, pero sin memoria histórica. Muchas personas, actualmente piensan que la marcha del orgullo comenzó con la llegada de los carros alegóricos y con la entrada de las empresas, de los partidos y de las agencias. Tenemos una deuda histórica, tenemos que volver a recordar, es nuestra obligación de los que ya no estamos tan jovencitos, de devolver a las nuevas generaciones todo lo que miles hicieron.

"Tenemos que recobrar esta memoria en honor de los que han muerto, tenemos que acabar con la impunidad, con los crímenes de odio", declaró Juan Jacobo Hernández al destacar el movimiento transgénero.

Marion Reimers, comentarista deportiva y fundadora de Somos Versus, entregó el reconocimiento a la poeta y académica, Reyna Barrera.

"No éramos nadie, éramos tan poquitos y fuimos tan pocos y perdimos tantos en el camino. La marcha para mí es un desgarrón del alma porque ya no puedo marchar (...) es un tiempo de aceptar, de maravillarme de lo que es como vivir en otro país, en otra época, con otro tipo de gente, de alguna manera nunca creí que este país llegara al cambio y llegó", expresó a EL UNIVERSAL la autora de "Sandra, secreto de amor".

El cantante Nelson Carreras entregó el reconocimiento al activista homosexual Jaime Cobian. En entrevista con El Gran Diario de México, Cobian reconoció el trabajo de sus antecesores y de las nuevas generaciones.

"Pensarían que todo está hecho, pero lamentablemente no. En nuestro país no está garantizada la ciudadanía plena para gays, lesbianas, hombres y mujeres transexuales; el 99% de los municipios en el país todavía sancionan que son contravenir las buenas morales en los bandos municipales", dijo Cobian.

"Nos falta mucho, y lo peor de todo es que no hay políticas públicas para nuestra población, somos invisibles totalmente y ojalá las nuevas generaciones tomen en consideración todo lo que nos falta para darnos la oportunidad de construir ciudadanía, como un afán de solidaridad entre todos", refirió a EL UNIVERSAL.

Al recibir el premio de manos de la artista Victoria Volkóva y de la activista Natalia Lane, Lola Dejavu defendió el trabajo sexual y mencionó la falta de reconocimiento para los activistas.

"Me da mucha alegría que hemos conseguido mucho, tenemos derechos, pero no descansemos (...) No deshonremos la vida de las personas que dieron su vida para que seamos reconocidas como poblaciones, y tengamos los mismos derechos. Es una falacia decir que los derechos gays y los derechos de las lesbianas ya están conquistados, jamás. Y aún así, las personas trans seguimos abriendo puertas, seguimos dejando el alma", expresó Lola Dejavu.

Señaló también una "criminalización tremenda" en contra de la sociedad civil por falta de recursos.



Al evento asistieron personalidades como la actriz Alejandra Bogue, la activista trans Kenya Cuevas, la diputada trans Salma Luévano, el diputado local Temístocles Villanueva, el influencer Kuno y Adolfo Cerqueda, alcalde de Nezahualcóyotl.