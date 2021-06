Reconocen a policías-bomberos que rescataron a perritos de socavón en Puebla

Diez agentes de la Policía Estatal Bomberos, quienes participaron en el rescate de Spike y Spay en el socavón de Santa María Zacatepec, fueron reconocidos por integrantes del Movimiento Animalista de Puebla.

Los oficiales participaron en el arriesgado rescate de los dos canes que se habían caído dentro del socavón del municipio de Juan C. Bonilla.

Los animalistas reconocieron en los elementos de Bomberos lealtad, sacrificio, profesionalismo y dedicación al momento de actuar a favor de los dos perros.

Los oficiales galardonados fueron Francisco Javier Islas Gómez, encargado de despacho de la Dirección de la Policía Estatal Bomberos; Juan González Limón, José Fernando Huerta Barbosa, Jorge Guzmán Mancilla, Jorge Jiménez Sánchez, Héctor Hugo Pimentel Cirne, José Hilario Juárez Moreno, Gerardo Soriano Avendaño, Jaime Huitzil Ahuatl y Carlos Yannick Rodríguez Rojas.

El director de la Policía Estatal Preventiva, Omar Álvarez Arronte, destacó que pertenecer a la corporación es un sinónimo de orgullo, debido a la entrega que día a día ponen en su labor.

Y el encargado de despacho de la Subsecretaría Desarrollo Institucional y Administración Policial, Ardelio Vargas Carrillo, expresó que los integrantes de la Policía Estatal Bomberos representan dos de los valores más importantes: lealtad y sacrificio.

En entrevista, Héctor Hugo Pimentel, el agente que bajó al socavón, expuso que cuando fue descendiendo a la profundidad de la oquedad para salvar a los caninos pensó mucho en su familia, "Dios me daba las fuerzas".

"Lo gratificante y lo bonito es que cuando llegué allá abajo y le grité a los perros, le grité Spay, Spay, vino hacia mí y jugó conmigo, y no se quedó quieto para meterlo a la jaula", narró.

"Yo no soy su dueño, pero, cuando bajé, pareciera que era yo su dueño llegando a casa, fue algo muy bonito", expresó.

Añadió que estando abajo del gran hoyo, fue algo muy impresionante en su vida.

Explicó que, desde ya hace unos años atrás, él junto con otros de sus compañeros, se han enfocado en capacitarse para rescatar personas de los pozos, entonces por eso, fue uno de los elegidos para bajar al socavón y salvar a los animales.

"Yo lo hice porque en casa también tengo tres perros, mis gatos y tengo una hija y tiene sus mascotas; entonces vi a la joven (dueña de uno de los caninos) desesperada por rescatar a su perro", indicó.

El pasado 10 de junio, alrededor de las 19:00 horas sacaron al primer animal, y minutos después lograron rescatar al segundo.