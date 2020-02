Reconocen a taxista de Coahuila que devolvió cartera de pasajera con 12 mil pesos

Un conductor de taxi en Coahuila devolvió una cartera que contenía 12 mil pesos a una usuaria que no se percató que la había dejado en la unidad. La historia se hizo viral en redes sociales.

La pasajera hizo una publicación por Facebook donde informó que había olvidado sus pertenencias en el vehículo donde viajaba al hospital por una emergencia que tenía, el chofer regresó al lugar para entregarle la billetera, sin pedirle nada a cambio.

En agradecimiento, la usuaria trato de comprarle un desayuno, el cual el automovilista se negó, pero aceptó a tomarse una fotografía, que posteriormente la pasajera subió a su cuenta.

"Yo iba de urgencia a lo cual el se regresó y me devolvió mi dinero me sorprende qe aún allá gente tan honrada y buenos principios creo se llama aron felicidades (sic)", escribió.

La mujer, en su publicación, felicitó a su familia, agradeció que aún existan conductores "honrados y de buenos principios", y espera que sirva de ejemplo para sus demás compañeros.