Reconocen que Morena buscará negociar con PRI en San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, reconoció que su bancada buscará negociar con la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sacar adelante las iniciativas que propongan.

Entrevistado por medios de comunicación, afuera de un hotel ubicado al centro de la Ciudad de México, detalló que no se trata de revivir el llamado PRIMOR, sino de construir acuerdos.

"El presidente declaró que podrían negociar con el PRI para sacar adelante sus reformas. ¿Lo harán?", se le preguntó al líder morenista.

"Sí, del PRI, muchos de los cuadros del PRI es gente que es sensible a un criterio de transformación, es otro tipo de generación y nosotros los vamos a buscar, lo hicimos en la actual legislatura y logramos el apoyo en muchas de las reformas", puntualizó.

El legislador recordó que para aprobar el artículo cuarto constitucional negociaron con el PRI, fórmula que repitieron con la reforma educativa y la reforma en materia de derechos indígenas, e incluso "una parte del PRI", apoyó para avalar la reforma al Sistema Judicial.

"De tal manera que siempre hemos tenido que hacer un esfuerzo, y yo lo dije cuando concluyó la legislatura, ellos (la oposición) están acostumbrados a avasallar, nosotros a negociar pero conforme a nuestros principios, a nuestros valores y a lo que queremos que es la transformación de la vida pública en México", puntualizó.

Mier Velasco agregó que hasta enviará un ábaco a sus opositores, porque no saben sumar.

"Lo primero que les voy a mandar es un ábaco, un ábaco porque no saben sumar o le hicieron caso a algunos medios de comunicación que se dejaron llevar por algunos datos erróneos. Nada más para que tengan una idea, en este proceso electoral Morena y sus aliados ganó de mayoría 184 distritos, veintitantos menos que en la elección de 2018, en ese entonces la coalición en su conjunto tuvimos 311, ahora vamos tener 290, o sea, nunca tuvimos nosotros por sí mismos la mayoría calificada, siempre tuvimos que negociar", explicó.

Para el tema del presupuesto, señaló que no habrá negociaciones y lo aprobarán solos, porque Morena no requerirá mayoría calificada, sin embargo, insistió en que para los temas constitucionales sí habrán de negociar.

"Ahora para presupuesto no lo necesitamos, lo podemos hacer solo con nuestra mayoría, para todo lo que son leyes generales y leyes secundarias con nuestra pura mayoría lo podemos lograr, pero aún así, como lo dije cuando concluyó el último período de ejercicio, el 70 por ciento de las iniciativas, decretos y proyectos que se presentaron lo logramos en consenso. Yo voy a seguir impulsando el resto que me queda como coordinador la agenda en ese sentido, y para la próxima determinarán mis compañeros quién quieren que los coordine y yo seré siempre un instrumento que fomente la unidad al interior de la bancada".

Al cuestionarle si está dispuesto a repetir en el cargo de coordinador parlamentario, bromeó al pedir no despertar su apetito.

"No me despiertes mi apetito. En la posición en la que yo esté en el grupo haré lo que sé hacer, defender las convicciones por las cuales fuimos elegidos y lograr, en el marco de estos principios y de estas convicciones, el acuerdo con otros grupos políticos", expuso.

Finalmente señaló que es de su interés convocar a un periodo extraordinario, por lo que la próxima semana seguirá cabildeando el tema.

"Me voy a reunir con el grupo parlamentario la próxima semana, yo tengo la intención de que haya un periodo extraordinario para desahogar varios temas, entre ellos los resolutivos que emitió la Sección Instructora, pero también tenemos ahí otros pendientes que vamos a valorar si los impulsamos y si en el Senado de la República logran construir los acuerdos, tendría que platicarlo también con el senador Ricardo Monreal y con el presidente de la Comisión permanente, la intención mía en lo personal y de buena parte del grupo parlamentario es que haya un periodo extraordinario", dijo.