"Reconversión de hospitales, acción más importante en Fase 3"

La Secretaría de Salud afirmó que para atender la Fase 3 de coronavirus en México, la acción más importante es la reconversión de hospitales para asistir pacientes con Covid-19. "En la Fase 3, el hospital es la escena más importante. En la uno nos preparamos para la dos y la pusimos en práctica 15 días antes con la Jornada Nacional de Sana Distancia; ahora preparamos la Fase 3 y nos reunimos diariamente con todos los colegas que tienen que ver con la reconversión hospitalaria", dijo Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Detalló que el Gobierno federal ha trabajado desde hace siete semanas en protocolos de reconversión hospitalaria con la finalidad de garantizar no solo que existan ventiladores, sino que los hospitales cuenten con las condiciones óptimas para operar. "Se deben revisar las tomas de oxígeno, los hospitales operarán en condiciones extraordinarias, en la Fase 3 habrá crecimiento acelerado de casos y muy tristemente muertes. Hay que verificar los enchufes, porque en las camas de hospitalización general, no necesariamente existen suficientes y en el manejo de personas en estado crítico se necesita el propio ventilador, las bombas de perfusión, esto podría requerir entre 10 o 15 enchufes", refirió.

Hugo López-Gatell recordó que en México existe un rezago histórico de personal de salud, en particular médicos especialistas, "por eso la estrategia de que exista un médico responsable de un equipo que atienda a varios pacientes". Mencionó que hoy mantuvo una reunión con autoridades del Insabi y con el Comando Operativo del Seguro Social, en el que estuvieron presente el del ISSSTE a fin de evaluar el progreso de reconversión hospitalaria.