Recortarán atención a víctimas, advierte PAN

El gobierno federal propuso recortes presupuestales a los organismos de atención a víctimas y población vulnerable para 2021, advirtió el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República.

De acuerdo con el análisis de los senadores panistas, los recortes presupuestales para el próximo años impactarán, entre otros, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la CNDH, el Conapred y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

En términos reales, es decir, considerando el valor de la inflación estimada en 3% para este año, implicaría una reducción global de 13.6 puntos porcentuales en el presupuesto destinado a estos organismos y 516 millones 288 mil pesos menos con respecto a lo que recibieron el año pasado.

"Nuestra preocupación es por el desdén y la poca prioridad que este gobierno le da a las instituciones protectoras de derechos humanos. Mientras pretenden asignarle recursos a una refinería obsoleta, por otro lado le quieren recortar presupuesto a la Conapred, a la CNDH, a la Conadis y a la CEAV. No obstante, no mejoran el presupuesto; peor aún, lo retienen o lo recortan.

"Cómo entender que las prioridades del gobierno no están basadas en proteger a las personas, sino en obras como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o una refinería obsoleta", reclamó Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

De acuerdo con el análisis de Acción Nacional, los recortes más importantes en términos nominales (sin contabilizar la inflación) fueron para la CNDH, que pasó de mil 911 millones a mil 679; Conapred, que pasó de 161.9 millones de pesos a 138.2; luego la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que en 2020 tuvo acceso a 720.3 millones y ahora recibirá 581.9; la CEAV, de 855 millones a 843, y Conadis, de 33.5 a 32.9 millones de pesos.

La senadora sostuvo que existe un desdén desde Palacio Nacional hacia los organismos encargados de proteger y procurar el cumplimiento de estas garantías para las personas en condición de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, dijo, el gobierno federal no ha nombrado hasta ahora a los titulares de Conadis y Conapred.