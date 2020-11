Recorte a estados pone en riesgo obras: Alianza Federalista

Los gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que el recorte de 39 mil millones de pesos a los 10 estados integrantes de esta organización, no es una cosa menor, pues está en riesgo de no concluir las obras en marcha, además de que va a generar en los estados una incapacidad financiera.

A través de mensajes en su cuenta de Twitter, los gobernadores federalistas agregaron que la incapacidad financiera va a pegar en las necesidades de salud, educación y seguridad en la población de sus entidades.

"El recorte de 39 mil 15 mdp a los estados miembros de la #AF no es cosa menor; se corre el riesgo de no concluir las obras en marcha, además de generar en los estados una incapacidad financiera para satisfacer las necesidades de salud, educación y seguridad de la población", informaron.

Además, los gobernadores recordaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha extinguido los 109 fideicomisos, promovido recortes a la salud y al presupuesto de los estados, y reprocharon que no haya un plan o dinero etiquetado para adquirir la vacuna del Covid-19.

Esto, mientras que México sigue sin poder cumplir con el esquema básico de vacunación.

"La Federación ha extinguido los fideicomisos, promovido recortes a salud y al presupuesto para los estados, pero no hay plan o dinero etiquetado para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, mientras #México sigue sin poder cumplir el esquema más básico de vacunación. #AF", dijeron los gobernadores aliancistas.