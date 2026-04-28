Recorte en INE afecta a trabajadores

Ciudad de México.- Los ajustes salariales que implementará el Instituto Nacional Electoral (INE) para cumplir con lo dispuesto en el llamado plan "B" de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum podrían afectar a cerca de 144 trabajadores del organismo, entre directivos y técnicos.

Así lo dio a conocer la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, en conferencia de prensa, luego de que la Junta General Ejecutiva avaló la mañana de este lunes un acuerdo para iniciar con el análisis de en qué áreas se van a realizar los ajustes.

El acuerdo instruye a la Secretaría Ejecutiva a presentar un análisis institucional sobre tabuladores de sueldo y manuales de remuneraciones para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y Rama Administrativa.

"Hasta donde va ahorita y de acuerdo con lo que contamos en Recursos Humanos y en la Dirección Ejecutiva en su totalidad de administración, solamente estaríamos hablando entre 144 y 150 personas afectadas directamente por la reducción salarial, de 19 mil empleados que somos", dijo Taddei.

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Guadalupe Taddei detalló que este análisis de ajuste que deberá entregar la Secretaría Ejecutiva incluye a todos los trabajadores, sobre todo a quienes pudieran tener los salarios más elevados: consejeros, delegados locales, delegados distritales y directores ejecutivos.