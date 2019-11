Recorte no afectará calidad de las elecciones: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la expedición se credencial para votar no se verá afectada, ello ante el recorte presupuestal que sufrió el órgano autónomo.

"Ante el recorte presupuestal más grande en la historia del @INEMexico afirmamos que no vamos a transferir a la ciudadanía los costos de una decisión tomada por la Cámara de Diputados. No se afectará la expedición de la credencial para votar, ni la calidad de las elecciones", escribió a través de su cuenta de Twitter.

La Cámara de Diputados recortó el presupuesto para el INE dejándolo en mil 701 millones de pesos para ejercer en el 2020. Tras el anuncio el organismo advirtió que sería el recorte más grande su historia y que podría entrar a una zona de riesgo, toda vez que se comienza a organizar la elección "más grande de la historia", ya que habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021, en relación con 2018.

"El INE podría entrar a una zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia", explican, además de que el ajuste "demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos".

La mañana de este viernes la Cámara de Diputados avaló el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, que contempla una reducción de 4 mil 183 millones de pesos para los órganos autónomos, los cuales serán los grandes perdedores de este dictamen, que contempla un gasto neto total del gobierno de 6.1 billones de pesos.