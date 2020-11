"Recortes a estados, equivalente a inversión del Tren Maya"

Los gobernadores que pertenecen a la Alianza Federalista reclamaron que el recorte de recursos que se aprobó en 2021 para sus estados, es equivalente a la inversión que hará el gobierno federal en el Tren Maya.

A través de redes sociales, los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, cuestionaron si es más importante llevar a cabo las obras proyectadas por el gobierno federal, sobre los proyectos prioritarios de esas entidades.

"La disminución en el presupuesto de los estados de la AF es aproximadamente lo equivalente a la inversión de un año del Tren Maya. ¿Será más importante invertir en el arranque de una obra faraónica que en la conclusión de proyectos prioritarios de diez estados que más aportan?", señalaron.

También reclamaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no considera recursos para entregar a las escuelas y que estas se adapten a la nueva realidad; es decir, para la compra de insumos de sanitización que serán necesarios para el regreso a clases.

"El PEF2021 no considera presupuesto para adaptar a las escuelas a la nueva realidad. Es decir, no hay dinero para sanitizar o implementar medidas de prevención de COVID-19. Con una reducción de 1 a 3% a los estados de la AF, la Educación Pública se verá más afectada en el 2021", indicaron.