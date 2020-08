Recrean con juguetes golpiza a "ratero" de combi

Gustavo Chávez y uno de sus hijos, originarios de Poza Rica, Veracruz, son los creadores de una animación que se ha hecho viral en redes sociales.

Y es que no se trata de cualquier animación, sino que con ayuda de muñecos recrearon la escena en la que pasajeros de una combi que circulaba sobre la carretera federal México-Texcoco golpean a un hombre que intentaba quitarles sus pertenencias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gustavo cuenta que la idea de hacer este minicorto surgió tras ver el video del delincuente.

"Fue en un rato de ocio, estaba aquí en la casa y pues no tenía mucho que había visto el video de la combi, y me quede viendo a mis figuras y recordé que tenía un microbús escolar, fue cuando se me ocurrió hacer el video, solo era pues por diversión la verdad no pensé que fuera hacerse viral", relata.

Explica que para hacer este video de aproximadamente 20 segundos de duración, se tardaron alrededor de una hora y consistió en capturar cerca de 150 fotografías.

Señala que desde hace casi tres meses, al inicio de la emergencia sanitaria en México por el Covid-19, comenzó a hacer estos cortos junto con sus hijos de 15, 14 y 8 años a pesar de no tener experiencia.

"Mi hijo bajó una aplicación y fue que empezamos con el stop motion, de hecho el video se lo pedí a mi hijo que lo hiciera y más o menos le explique cómo".

Gustavo, quien antes de la pandemia en México era petrolero y pasaba mucho tiempo en los pozos, dice que al encontrarse en casa aprovecha para recuperar el tiempo con su familia.

Además de ser coleccionista de juguetes, cuenta que desde pequeño se interesó por el dibujo y lo que ha aprendido y practicado se lo ha enseñado a sus hijos.

Comenta también que sus hijos son felices pues dicen que parece un "niño grandote". "Les enseño a usar la imaginación ya que por la tecnología y las redes se ha ido perdiendo".

Refiere que aunque no se haya hecho viral continuarán haciendo videos y los compartirán en sus redes sociales, incluso les han sugerido crear un canal en YouTube.

A padres y madres de familia, Gustavo les pide aprovechar el tiempo con sus hijos, "no olvidar lo que es la familia, los hijos crecen y empiezan a pensar otras cosas y alejarse, el tiempo con los hijos pasa solo en un suspiro y el mundo se está haciendo más ocupado y más rápido, y ese tiempo nunca volverá".