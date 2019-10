Recuento: ¿Quién es "El Mijis", el ex "chavo banda" y diputado que busca despenalizar el aborto y prohibir los toros?

A poco más de un año de su ejercicio como legislador, Pedro César Carrizales Becerra, quien obtuvo la curul como candidato del Partido del Trabajo (PT) renunció a su fracción parlamentaria mediante sendos oficios enviados a la Directiva del Congreso del Estado y a la Junta de Coordinación Politica (Jucopo).

Los documentos fechados este 14 de octubre plantean una renuncia retroactiva al 15 de septiembre del año en curso, como para cubrir un error de redacción.

Durante este periodo como diputado del PT, "El Mijis" presentó 14 iniciativas, de las cuales, diez se mantienen pendientes, dos fueron declaradas procedentes, una archivada y una más fue declarada improcedente, entre estas se encuentran las iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo y la propuesta para prohibir las peleas de animales incluyendo a los gallos y las corridas de toros.



Pero ¿quién es El Mijis?

Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis", es legislador por el octavo distrito de San Luis Potosí, su candidatura se la otorgó el Partido del Trabajo pese a que no milita en ese partido. Antes de iniciar con su carrera política realizó activismo en pro de la visibilización de los denominados "chavos banda".

Después de una vida de pandilla y excesos, Pedro ha dicho que la vida la dio la oportunidad de recomponer su camino, ayudar a sus iguales.

Al mismo tiempo explica cómo surgió el mote de "Mijis". "En el barrio les decía "mijo" pero se enojaban, pero eso se quedó en "mijis" y desde entonces así me dicen".

De acuerdo a sus propias palabras, una señora a la que ayudó con su carga al bajar de una unidad de transporte público, lo llevó a trabajar en pro de los demás. Según dice, ahí volvió a nacer.

Durante algún tiempo - admitió - haber servido de operador político para algunos partidos, entre ellos: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a cambio de programas de apoyo a las colonias marginadas y a los "chavos banda".

También colaboró con el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) e instancias de seguridad municipal, para lograr la pacificación de localidades cuyos grupos pandilleriles se mantenían en conflicto, esto a través del diálogo y mediante el acercamiento de programas de apoyo social.

Desde poco antes del 2014 a través del Movimiento Juvenil Popular, movimiento que lideraba, y el programa "Pintando tu Cantón", aseguró haber otorgado oportunidades de autoempleo a jóvenes habitantes de las zonas marginadas de la entidad potosina y en sitios donde había presencia de bandas pandilleriles.

Los recursos para estos programas se gestionaban a través de los gobiernos municipales de la zona metropolitana, del Inpojuve y a través del Poder Legislativo.

En 2015 el proyecto de apoyo a "chavos banda" de "El Mijis", se hizo visible debido al viaje en bicicleta que emprendió por diversos estados de la República mexicana con el objetivo exigir la no criminalización a ese sector de la población; el viaje denominado "Un Grito de Existencia", fue documentado por el artista y fotógrafo francés, Jean Félix Fayolle, quien ya había trabajado con pandillas de otros países.

Este viaje otorgó presencia nacional a la labor de Pedro Carrizales Becerra y a nivel internacional el trabajo de Jean Félix Fayolle catapultó a "El Mijis" como un líder de su comunidad y referente de los "chavos banda" mexicanos.

Carrizales Becerra, ha revelado en múltiples entrevistas que participó como operador político del Partido de la Revolución Democrática, ente que tuvo un trabajo importante con los sectores vulnerables en Soledad de Graciano Sánchez, y que después replicó en la capital potosina.

En 2017, "El Mijis" externó su intención de participar en el proceso electoral del 2018, buscando una candidatura independiente, a una diputación local, sin embargo declinó a esta participación luego de ser invitado por el Partido del Trabajo a una candidatura por el octavo distrito.

Durante los últimos días de campaña el ahora legislador desapareció de la vista mediática y días después denunció haber sido víctima de amenazas para que renunciara a la candidatura que le había otorgado el PT, incluso presentó denuncias por estos hechos.

Pese a su ausencia a días de la contienda electoral, el legislador obtuvo el triunfo, que se adjudica al voto en cascada de los electores que votaron por la Coalición Juntos Haremos Historia.

La vida como legislador ha sido ampliamente documentada como polémica. Iniciativas como Seguridad Social para reclusos por delitos menores y prohibir peleas de gallos y corridas de toros ha dividido la opinión de la ciudadanía. También, hace unos días fue invitado a la Universidad de Harvard, no obstante, tuvo problemas para obtener su visa en tiempo y forma por faltas administrativas con las autoridades locales.