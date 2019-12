RECUENTO: Siniestros en la Merced, el mayor mercado minorista en la CDMX

El mercado de La Merced, nombrado así porque ahí se encontraba el monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, construido en 1594, del cual solo queda el claustro con decoración plateresca, es un mercado y un barrio con mucha historia y tradición.

Se encuentra al extremo oriente del Centro de la Ciudad de México y en él se han dado a conocer muchas historias y leyendas.

Sus orígenes comerciales son muy antiguos, ya que desde después de la llegada de los españoles, muchos comerciantes de cerca y lejos llegaron para instalarse y vender sus productos.

En la década de 1860 se decidió construir el mercado bajo un mismo techo y se construyó en los terrenos del antiguo monasterio.

A principios del siglo XX fue el principal mercado de mayoreo y menudeo de la Ciudad de México, pero en la década de 1960 se creó la Central de Abasto, lo que le quitó el lugar como el principal mercado de mayoreo.

Actualmente sigue siendo el mercado minorista mayor de la capital mexicana, y uno de los más tradicionales de México.

---Accidentes en La Merced

La Merced no se ha visto exenta de sufrir accidentes. En 1988 un puesto que vendía fuegos artificiales explotó. El saldo: 61 personas muertas.

Diez años después, en 1998, un incendio dejó destruidas dos terceras partes de la sala principal del mercado, lo que acabó con 572 puestos que vendían de todo. No hubo muertos o heridos y se sospecha que la causa del siniestro fue cableado defectuoso.

Durante la madrugada del 27 de febrero del 2013, otro incendio destruyó un 70% del mercado, o sea, alrededor de 7 mil metros de la nave mayor. Afectó a más de 2 mil locales, y afortunadamente, solo causó daños materiales. Se dio a conocer que el incendio se debió a un sobrecalentamiento originado por conexiones eléctricas irregulares.

En enero de 2014, otro incendio sorprendió al tradicional mercado. Esa ocasión quedaron destruidos 400 puestos, y 16 personas resultaron intoxicadas.

Ayer martes 24 y madrugada de este miércoles 25 de diciembre, en plena Noche Buena, un incendio arremetió en el mercado de nuevo, dejando como saldo dos muertos, 8 heridos y 600 locales calcinados. Aunque no se han dado a conocer las causas del incendio, no se descarta que haya sido provocado por algún puesto de pirotecnia.