Recuerdan a víctimas de feminicidio con altares en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez (México), 1 nov (EFE).- Familiares de víctimas de feminicidio y organizaciones feministas montaron este martes altares de Día de Muertos en su memoria en varias ciudades del estado mexicano de Chiapas, sureste del país.

Los altares fueron levantados en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Tapachula, las cuales registran altos índices de muertes violentas contra las mujeres y que también fueron el escenario para conmemorar a las víctimas y exigir justicia.

La tarde noche de este martes niños y adultos, además de activistas, se reunieron en sitios emblemáticos de esas ciudades para colocar en la ofrendas arreglos florales, velas, incienso y las fotografías de las víctimas.

A manera de protesta también colocaron pancartas con mensajes como "¡Alto a los feminicidios, desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes!", "¡Alto a la trata de personas y tráfico humano!", "¡Alto a la impunidad!", "En México cada día matan a 10 mujeres", entre otros.

En el lugar, activistas y familiares se tomaron de las manos para ofrecer una oración en memoria de las víctimas y también pidieron por el bienestar físico y emocional de los familiares que les sobreviven y quienes buscan la verdad y la justicia.

Este es el caso de Maricruz Velasco Nájera, una madre que exige con fuerza que se aplique justicia por la muerte de su hija Carla Gómez Velasco, ocurrido en Tuxtla Gutiérrez en 2018, un caso que la Fiscalía llenó de inconsistencia para que el asesino alcanzara apenas una pena de 11 años.

"No tengo palabras, solo sé que mi casa está vacía, yo tenía un hogar donde vivía con mi hija, mi hijo y mi esposo y ya no lo tengo, desde que asesinaron a mi hija se acabó todo para nosotros, para nosotros esto no es vida", contó la mujer.

Señaló que desde el día que asesinaron a su hija han vivido un calvario y no pueden creer que la Justicia favoreció al asesino y no a su hija, la víctima.

"Estamos muertos en vida, hemos dicho que vamos hacer todo lo posible para que la carpeta de mi hija se reclasifique a feminicidio. Vamos a seguir luchando, pedimos la pena máxima y solo le dieron 11 años de cárcel al asesino", dijo desconsolada.

DIFERENTES VIOLENCIAS

En tanto, en San Cristóbal de Las Casas, otro grupo de madres, padres y organizaciones defensoras de los derechos de los niños y jóvenes colocaron velas al pie de la emblemática cruz que se encuentra frente a la catedral, para manifestarse contra la muerte violenta de cientos de menores en el estado de Chiapas.

"En Chiapas, niñas, niños y adolescentes han perdido la vida por las diferentes violencias que suceden en el estado. Estas muertes tienen rostro de feminicidio, suicidio, desaparición, desplazamiento forzado y asesinato con armas de fuego", dijo Jennifer Haza, directora de la organización defensora Melel Xojobal.

Además, calificó de "alarmantes" los datos del registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que desde 2015 a 2022 ha registrado 212 asesinatos de niños y adolescentes en Chiapas. De este total, 14 corresponden al periodo de enero a septiembre de 2022.

A pesar de que Chiapas está entre los estados que tienen Alerta de Genero, existe un alto índice de feminicidios, por lo que urgieron que se investiguen los casos con perspectiva de género y exigieron a las instituciones prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

México afronta una crisis de violencia machista con el asesinato de más de 10 mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles, ya sea por homicidios dolosos y feminicidios, el crimen de dar muerte de una mujer por razones de género.

Los 1,004 feminicidios registrados en México en 2021, un 2.66 % más que en 2020, reflejan la acuciante violencia machista en un país criticado por no atender la inseguridad que padecen las mujeres y por una elevada impunidad en la mayoría de delitos.