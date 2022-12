Recupera GN tractocamiones que transportaban hidrocarburo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- En los municipios de Saltillo, Coahuila; Linares y China, en Nuevo León; así como en Cárdenas y Cunduacán, en Tabasco, la Guardia Nacional (GN) recuperó siete tractocamiones.

Las unidades estaban acopladas a semirremolques con aproximadamente 315 mil litros de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita y fueron detenidas seis personas.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos realizaban patrullajes preventivos y de seguridad.

En un comunicado la Vocería, señaló que una acción se registró en el municipio de Saltillo, Coahuila a la altura del kilómetro 026+100 de la carretera Monterrey-Saltillo, donde los uniformados marcaron alto al chofer de un tractocamión acoplado a un semirremolque, para una revisión de seguridad.

Tras solicitar la factura que amparara los aproximadamente 48 mil litros de combustible, se percataron de que no contaba con la documentación para acreditar la procedencia y legalidad de la carga, por lo que fue detenido.

En el municipio la China, Nuevo León, los efectivos detuvieron a tres tractocamiones acoplados a semirremolques tipo tanque, cargados con aproximadamente 141 mil litros de hidrocarburo; los conductores manifestaron no tener la documentación que avalara el origen legal del combustible, quedaron en calidad de detenidos.

En otro punto, a la altura del kilómetro 174+500 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, en Linares, Nuevo León, los uniformados ubicaron un automotor acoplado a un semirremolque tipo tanque abandonado, que transportaba aproximadamente 40 mil litros de combustible, por lo que fue resguardado para ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal.

En el municipio de Cárdenas, Tabasco, los elementos realizaban patrullajes preventivos y de seguridad, ubicando un tráiler acoplado a un semirremolque cargado con aproximadamente 40 mil litros de combustible. El operador fue detenido al no avalar la legal posesión de la carga que transportaba.

En el kilómetro 138+00 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en el municipio de Cunduacán, Tabasco, fue detenido el conductor de un tractocamión, acoplado a un semirremolque tipo tanque, que transportaba aproximadamente 43 mil litros de hidrocarburo, el cual no contaba con la factura que amparara su legal procedencia.

La GN destacó que en cada una de las acciones, a los detenidos les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se ingresaron al Registro Nacional de Detenciones y, junto con las unidades y los aproximadamente 315 mil litros de hidrocarburo, quedaron a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en cada entidad, para continuar con las investigaciones.