Recuperan más de 2 t de cocaína

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) decomisaron dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, durante un operativo de la Armada de México en funciones de Guardia Costera en el estado de Oaxaca.

"Se aseguraron más de dos toneladas de presunta droga a 103 millas náuticas (190.756 km) de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca", detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un comunicado.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento contabilizó 78 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían un total de dos mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína.

El Gabinete de Seguridad informó que el cargamento decomisado alcanzó un peso ministerial de dos mil 154 kilos, como parte de las acciones coordinadas contra el narcotráfico.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó el impacto del aseguramiento.

"Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de cuatro millones de pesos y evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles", escribió la dependencia en redes sociales oficiales.

El decomiso representa una afectación económica superior a los 4 millones de pesos, informó la SSPC.

Tras el decomiso, lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual integró la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación legal.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en aguas nacionales para inhibir actividades ilícitas y garantizar el Estado de derecho en zonas marinas.

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 65 toneladas de cocaína en alta mar como "parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado", en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.