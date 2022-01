"Recursos de Indesol se los quedaban ONG que no entregaban cuentas", justifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que la decisión de integrar el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) a la Secretaría del Bienestar es porque los recursos se quedaban en las ONG que no entregan cuentas.

"Ya no está este Instituto de Desarrollo Social, pero está la Secretaría de Bienestar, para qué era el instituto, era para entregarle dinero a las llamadas ONG y por lo general las ONG de la sociedad civil, ese es un buen debate que se tiene que llevar a cabo, a nivel mundial no entregan cuentas".

En su conferencia de presa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en la ONU lo poco que se destina a los pobres se entrega a través de estas organizaciones.

"De por si es poco y la mayor parte de esos recursos se quedan en los aparatos administrativos en donde el director de una ONG gana muy bien y tiene asesores, tiene oficinas, pero no le llega el dinero a los pobres, eso estuvo de moda durante mucho tiempo, y sigue estando durante el periodo neoliberal porque así se lavaban la cara".

Señaló que lo mejor es si se va a apodar a los migrantes, a los adultos mayores, a los campesinos es que los recursos les lleguen de manera directa.

"Se les entregaban millones de millones de pesos al año a organizaciones campesinas algunas supuestamente independientes y los líderes con sombrero texanos y camionetas último modelo y si no les entregaban los recursos cerraban las avenidas, aquí en Agricultura, o manifestaciones para que les dieran el dinero".