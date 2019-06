Recursos para refugios de mujeres siguen congelados: organizaciones

Aunque el gobierno ya firmó convenios para entregar recursos a los refugios de mujeres víctimas de violencia extrema, el dinero sigue congelado y no ha llegado a las organizaciones sociales.

Así lo dio a conocer la Red Intercultural de Refugios a través de un comunicado de prensa, con el cual hizo un llamado para que las autoridades liberen el presupuesto y no pongan en riesgo la vida de las 20 mil mujeres y sus hijos que viven en los 72 refugios del país.

"Solicitamos se giren instrucciones desde la Secretaría de Hacienda, de manera específica desde la Subsecretaría de Egresos de la Federación, para que se realicen de manera inmediata, pronta y expedita la transferencia de recursos a los refugios y Centros de Atención Externa", dijo la Red.

Aseguró que todos estos espacios han operado sin recursos durante los primeros seis meses del año, aunque eso no ha impedido que se sigan atendiendo las lesiones y secuelas físicas y psicológicas que padecen las mujeres.

La Red Nacional de Refugios (RNR), presidida por Wendy Figueroa, también hizo alusión a este tema en sus redes sociales.

"¿Sabías que los #RefugiosParaMujeresOSC forman parte de la LGAMVLV? Al día de hoy los Refugios del país llevan operando 6 meses sin presupuesto ¡Urge la liberación para que continúen salvando vidas, están en riesgo más de 25 mil mujeres e infantes!", señaló la RNR en su cuenta de Twitter.