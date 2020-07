Reducción en equipos de cómputo en SE, por corrupción: AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la reducción del 75% de los equipos de cómputo de la Secretaría de Economía (SE) se decidió con base en los casos de corrupción que ocurrieron en la contratación de los mismos.

EL UNIVERSAL informó que la SE indicó a sus trabajadores que tienen la opción de comprar los equipos que necesitan para trabajar a la empresa que los renta a la dependencia, mismos que se les entregarán completamente borrados y sin garantías.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal dijo que esto no ocurrirá y acusó que quien realizó el aviso que recibieron los trabajadores de la SE sobre la posible venta de los equipos de cómputo, lo hizo para desacreditar a la actual administración.

"No va a suceder eso, que se queden sin computadoras, acuérdense que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos, acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión, acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas, tenemos que tener una idea general de las cosas un servidor público no puede estar pensando en sí mismo (...) No tienen que poner nada, no se va a aplicar, eso es una exageración", dijo.

"El que emitió el documento lo hace para que se desacredite al gobierno porque todavía hay mucha gente en el gobierno sobre todo en estos mandos intermedios que vienen de la época neoliberal que entraron ahí por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual, ya se llevó a cabo un cambio, entonces la austeridad va a continuar".

Afirmó que en la SE lo que sobraban eran computadoras y propuso que, para poner solución al problema, los trabajadores compartan más sus instrumentos de trabajo y que no haya corrrupción pues esto se daba constantemente en los contratos para arrendamiento de equipos de cómputo, como fue en el caso de esta dependencia.

"Que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción, había contratos de computadoras a diestra y siniestra en los que había corrupción.

"¿Este fue el caso de la Secretaría de Economía?

"Sí", respondió el mandatario.

Detalló que la SE tenía 60 oficinas en el extranjero bajo el programa Pro México, lo que consideró una extravagancia.

"En economía se tenían 60 oficinas en el extranjero, miren si no lo van a resentir las medidas de austeridad, si estaban acostumbrados al derroche", señaló.

"Estaban en las principales ciudades del mundo por el programa Pro México (...) el comportamiento era hasta ridículo, éramos el hazme reír por esas extravagancias en el mundo".