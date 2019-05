Reduce el uso de plástico con estos popotes comestibles

Cada día crece más la preocupación por el cuidado del medio ambiente. En México, ya se han tomado acciones para erradicar la contaminación producida por varios factores como la contaminación a causa del plástico, en particular el de un solo uso.

Sabemos que los popotes no son una indumentaria necesaria, pero su uso es frecuente, y debido a esto, son de los principales contaminantes.

Por ello, muchos consumidores se han propuesto evitarlos, pues no sólo al desecharlos estamos contaminando, en el proceso de fabricación también se requiere mucha energía para producirlos.

Por todo esto, algunas personas vieron el lado positivo e ingeniaron ideas para contribuir al cuidado de nuestro planeta, con la elaboración de popotes comestibles. Aquí algunos ejemplos.

- Lolistraw

La empresa estadounidense Loliware creó popotes comestibles hechos con algas marinas, las cuales no causan daños a nuestra salud. Al ser comestibles tienen una caducidad de dos años y tienen la capacidad de disolverse en 24 horas al estar en contacto con el agua.

Uno de los pros es que puedes elegir tus Lolistraw en tres sabores: mango, caramelo y chocolate.

- Sorbos

Sorbos es otra alternativa de popotes comestibles originaria de España, la cual está hecha por ingredientes naturales, libre de gluten y que dura de 20 a 60 minutos en una bebida. Su presentación viene con aroma y en diferentes sabores: chocolate, fresa, lima, manzana, jengibre, neutro, canela y limón.

Cabe mencionar que su sabor no altera el de la bebida y puedes diseñarlos a tu manera, por ejemplo agregar un texto y personalizarlos para un evento.

- Popotépetl

Lo mexicano no podía faltar, existe un proyecto por parte de Jesús Abraham Maya, el cual todavía se encuentra en crecimiento. La idea surgió a partir de un trabajo escolar que está hecho por una especie de gelatina con base en un alga.

Es ciento por ciento comestible o bien, puede degradarse en un par de semanas. Dicho proyecto lo llevó a ganar el Premio Nacional de la Juventud.

Así que ya tienes varias opciones para reemplazar los popotes de plásticos que son muy dañinos para nuestro planeta.