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Reduce gobierno deuda con farmacéuticas

Por El Universal

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Reduce gobierno deuda con farmacéuticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que el Gobierno Federal ya sólo debe alrededor de 5 mil millones de pesos a las farmacéuticas, de una deuda que rondaba los 19 mil millones de pesos.

"Hay una disminución importante, eso es el pasivo a cobrar, en algún momento que decían ellos, que incorporan no solo medicamentos sino de muchos servicios auxiliares asociados a servicios integrales... los (pagos) atrasados se han reducido, de un porcentaje que era cerca de 11 mil millones a menos de 5 mil millones (de pesos)", explicó.

Al término de la ceremonia donde rindió protesta Astrea Ocampo como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), Clark detalló que en los últimos meses se han pagado entre 6 mil y 7 mil millones de pesos del adeudo previo.

Explicó que el adeudo con las farmacéuticas son resultado de "algunos pagos de finales de la Administración pasada", es decir, del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Y comentó que la deuda es en mayor parte del IMSS Bienestar, institución que fue creada al final del sexenio pasado para sustituir al Insabi.

"La principal institución que va atrasada es el IMSS Bienestar, que ha bajado a la mitad su adeudo, pero lo sigue teniendo; y vamos al día principalmente con el IMSS ordinario y el ISSSTE".

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