Reducen la brecha educativa en la sierra

Hasta antes de la pandemia, en un día común en un salón de clases de bachillerato era posible observar a los estudiantes usando lentes 3D para conocer el ADN y explorar el interior del cuerpo humano.

Para reafirmar los conocimientos, el maestro organizaba equipos, cada uno con la posibilidad de elegir las características de su avatar, pues la dinámica académica tenía las mismas características de un videojuego.

Así está diseñada la labor educativa en las aulas del Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD) Santa Teresa, del municipio de Yahualica, comunidad indígena de la Sierra de Hidalgo, como resultado del Sistema Integral de Educación Media Superior (SIDEMS), implementado por el gobernador Omar Fayad.

El aula digital y otras herramientas tecnológicas han sido diseñadas por jóvenes hidalguenses —egresados de instituciones públicas de educación superior—, a fin de reducir la brecha tecnológica y propiciar condiciones de igualdad entre estudiantes de zonas rurales y urbanas, meta impuesta por el mandatario estatal.

El reto que enfrentaron fue "cómo generar estrategias digitales que funcionaran igual en las regiones más vulnerables", pues su ubicación geográfica y disponibilidad de servicios los ponen en desventaja, expone el director general del SIDEMS, Víctor Fernel Guzmán Arvizu.

El aula interactiva está diseñada para el salón de clases y se complementa con una memoria USB que cada estudiante recibe cargada con material para todas sus asignaturas: videojuegos, multimedia y audios.

En dicho dispositivo tienen bibliotecas virtuales para complementar cada materia: lecturas en español y en inglés, "tienen una gran cantidad de contenido, entonces hacen esa mancuerna" para que, desde su casa, el alumno amplíe su formación académica.

Tanto el aula digital como las memorias USB no requieren conexión a internet porque hay regiones vulnerables que no tienen acceso a él y "la intención de todos los servicios SIDEMS es propiciar este escenario de igualdad", detalla el funcionario.

No podemos educar a los jóvenes del siglo XXI con estrategias del siglo pasado, fue la premisa que planteó Fayad Meneses a su equipo de trabajo. Como resultado, hoy el gobernador "es un referente nacional al aumentar las condiciones de igualdad entre un plantel de una comunidad indígena, al de una región urbana".

Desde que inició el SIDEMS, las estadísticas oficiales refieren que la población estudiantil incrementó 3.91% en aprobación y, al mismo tiempo, redujo 3.36% la deserción escolar, "en otras palabras, no solamente estamos logrando retener el talento de los jóvenes en centros educativos que anteriormente se iban a otros lugares, se están quedando y están obteniendo mejores resultados", expresa el funcionario.

Al desagregar dichas cifras, revelan que los planteles educativos en zonas de alta y muy alta marginación tienen 5.66% de aprobación y se redujo la deserción 4.02%, es decir, los más vulnerables están aprobando más y siguiendo sus estudios.

Lo anterior es evidencia cuantitativa de que la estrategia para empoderar a las comunidades permite hablar de igualdad de oportunidades, "porque son regiones vulnerables en las que están mejorando en mayor dimensión los indicadores educativos".

El pasado 21 de agosto se sumó un nuevo componente al aula digital y al material en la memoria USB: la aplicación Educación Contigo. "Hicimos pruebas en un teléfono de los más económicos", con la mínima cantidad de requerimientos técnicos y la app funciona sin conexión a internet después de la descarga".

La nueva plataforma educativa permitirá que los 74 mil 587 estudiantes de los subsistemas Cobaeh, Conalep, CECyTEH, Prepa Abierta IHEA y Telebachillerato Comunitario continúen sus programas de estudios a través de los contenidos de la aplicación desde cualquier punto del estado.

Guzmán Arvizu destaca la capacitación del personal docente sobre cada uno de los componentes del SIDEMS, actividad continua para garantizar la efectividad del programa.

Por ejemplo, la interacción de los maestros con el aula digital les dio las habilidades para utilizar plataformas como Zoom, es decir, hay un magisterio más familiarizado y preparado con las habilidades digitales que durante la contingencia sanitaria han sido fundamentales.

Hidalgo es el único estado que le apuesta al dispositivo móvil para compartir los contenidos ante una modalidad de educación a distancia. Desde hace cuatro años rompió el paradigma del sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje.