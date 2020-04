Reducen monto de seguro de desempleo en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México reducirá el apoyo de seguro de desempleo para ampliar la cobertura durante la contingencia por Covid-19, por lo que pasará de 2 mil 641 a mil 500 pesos por dos meses, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón.

"Estamos analizando la parte jurídica para que el apoyo se reduzca a mil 500 y con esto poder ampliar la cobertura y llegar a más personas que perdieron su empleo", dijo. Explicó que durante la última quincena, recibieron más de 30 mil solicitudes, no obstante, llegaron a la conclusión 10 mil 240.

"Suponemos que la conclusión de los trámites continuará y que cada vez serán mayores las personas que se inscribirán a la plataforma del Seguro de Desempleo. Entonces con esta contingencia, con esta eventualidad que responde a la emergencia sanitaria, hemos tomado acciones extraordinarias, y una de ellas es que el Seguro de Desempleo, el apoyo que se da va a ser de mil 500 pesos por cada mes", dijo.

Asimismo Soledad Aragón informó que con una inversión de 6 millones 396 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México apoyará a las personas trabajadoras no asalariadas durante la contingencia por Covid-19. Este apoyo será para personas aseadoras y reparadoras de calzado; estibadoras, maniobristas y clasificadoras de frutas y legumbres; mariachis; músicos; organilleros; artistas de la vía pública; personas que ejercen: plomería, hojalatería; fotografía, pintura; personas auxiliares de panteones; cuidadoras y lavadoras de vehículos; compradoras de objetos varios, ayateras; vendedoras de billetes de lotería, entre otras.

"De acuerdo con el padrón que tenemos actualmente hay registradas 3 mil 183 trabajadores no asalariadas, que tienen la credencial vigente, pero también tenemos a un poco más de mil que está su credencial en trámite, a la totalidad se les dará un apoyo único de mil 500 pesos. Se podrán registrar a partir del 20 de abril", explicó la funcionaria.