Refinería Dos Bocas suma contratos por 41 mil mdp

Hasta el cierre de octubre de este año, la Secretaría de Energía (Sener) a través de PTI Infraestructura de Desarrollo, ha entregado 40 mil 796.7 millones de pesos en 107 contratos para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.

El monto no incluye contratos o modificaciones a los mismos, algunos de los cuales se encuentran en elaboración, revisión o proceso de firma.

De acuerdo con información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha del 27 de noviembre, 52.7% del monto total se asignó a contratos en pesos; 39.3% en dólares; y el restante 7.9% en contractos pactados en euros.

Los contratos con mayores montos asignados son:

PTI-ID-001-2019 a Van Oord de México en sociedad con Dredging and Marine Contractors, BV y Grupo Huerta Madre por 4 mil 968.8 millones de pesos, para la conformación de plataformas para la Nueva Refinería en Dos Bocas, Tabasco.

PTI-ID-ESTPI-001-2020 a Promotora y Desarrollo Mexicana y Prodemex Construcciones por 2 mil 799.1 millones de pesos, para el Desarrollo de la Ingeniería, Procura y Actividades Tempranas para la Construcción en Fase II-A y Construcción de las Plantas Regeneradoras de Amina con CO2, Regeneradoras de Aminas sin CO2, aguas amargas no fenólicas, aguas amargas fenólicas, planta de tratamiento de efluentes (residuales) y la planta de pretratamiento de agua en la fase II-B,.

Y el contrato PTI-ID-O-003- 1-2020 a Samsung Ingeniería Manzanillo en sociedad con Asociados Constructores DBNR, con 2 mil 348.2 millones de pesos, para la construcción de las cimentaciones profundas de las plantas hidrodesulfuradoras de diesel, gasóleos y naftas.

La coreana a través de esta misma compañía y de Samsung Engineering posee otros cuatro contratos con valor de mil 335.2 millones de pesos más 251.7 millones de dólares (casi 5 mil millones de pesos).

En total, Samsung tiene contratos en la nueva refinería por 8 mil 683.4 millones de pesos, equivalentes a 21.28% para la construcción de la obra.

ICA Flour Daniel tiene el contrato PTI-ID-O-002-1-2020 por mil 193 millones 658 mil 101.77 pesos para la cimentaciones profundas, paquete I, vialidades para equipos y maquinaria.

La empresa IM Vaga Construcciones obtuvo el contrato PTI-ID-O-TAM-6-2020 para la fabricación de tanques de almacenamiento de 200 mil barriles con un costo de 962 millones 259 mil 484 pesos.

Estas cinco empresas absorben, cuatro de cada 10 pesos licitados y contratados para el nuevo complejo refinador.

En la última reunión del Consejo de Administración de Pemex, con fecha del 16 de junio, encabezada por Rocío Nahle García, titular de Sener, destacó que en cada asignación se obtuvieron ahorros sustanciales.