Reforma al PJF incluye sanciones al nepotismo, corrupción y acoso sexual: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar explicó que la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación incluye sanciones enérgicas al nepotismo, la corrupción y el acoso sexual.

Durante la presentación formal de la propuesta de reforma al PJF, misma que el titular del Ejecutivo federal enviará como iniciativa de ley al Senado, el ministro Zaldívar destacó que los problemas de la impartición de justicia no están en el diseño de sus órganos, por lo que no se requiere una reforma estructural.

"Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal no requieren una reforma estructural", dijo, "los problemas de la justicia federal no están en el diseño institucional de sus órganos cúspide".

"Tan es así que con el marco jurídico vigente hemos logrado, en poco tiempo, cambios profundos", precisó.

Añadió que la propuesta de la Corte implica una transformación profunda de grandes alcances y que toca "el meollo del Poder Judicial".

"Ataca los problemas de raíz, de fondo, no de forma, no está orientada a los reflectores sino a los resultados", añadió.

Explicó que por primera vez se propone establecer como causa de responsabilidad administrativa el nepotismo y que se sancione hasta con destituciones así como considerar faltas graves el acoso, hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima.