Video | Postular a familiares "se va a ver muy mal": Sheinbaum

Después de que en el Senado se aprobó la reforma contra la reelección y el nepotismo, con la inclusión de un artículo transitorio para aplazar hasta 2030 la entrada en vigor de la modificación que impide que un familiar directo suceda en el cargo a un gobernante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que "debería aprobarse para 2027".

Aunque sea hasta 2030, la titular del ejecutivo federal celebró en su conferencia mañanera de este miércoles 26 de febrero en Palacio Nacional que "queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos". Destacó que se trata de acuerdos entre partidos del movimiento.

"Y aquel que lo hagan en el 2027 se va a ver muy mal, verdad", declaró.

Recordó además que ella la mandó para que se aplicara en 2027 y no en 2030: "Mi posición sigue siendo que debería aprobarse para 2027".

"Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030, entonces es una decisión de los senadores y los diputados. Lo que me importe a mí, no a la Presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales", declaró.

?? | Postular a familiares "se va a ver muy mal": Sheinbaum

- Sostuvo que aunque se aplazó la vigencia de la ley antinepotismo, el pueblo sancionaría a quien herede cargos en la elección de 2027

La nota completa: ?? https://t.co/d9B37BMSDx pic.twitter.com/9IPfxqYUtQ — Pulso Online (@pulso_mx) February 26, 2025

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, si bien no se pudo aprobar la reforma contra el nepotismo para que se llevé en el 2027, será hasta el 2030 y espera que no haya familiares que se presenten como candidatos, y si se llegan a presentar familiares, "pues no creo que les vaya muy bien con el pueblo tan consciente".

"¿Quién va a sancionar si se pone a un familiar? El pueblo, no se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar".

"¿Está conforme entonces con esta reforma?", se le preguntó.

"Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la constitución (...) no va a haber nepotismo ni reelección a partir del 2030, que hubiéramos querido que fuera el 2027, pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político, que ponga a un familiar como candidato o candidata, la verdad".