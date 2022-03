Reforma electoral de AMLO no pasará en el Senado, advierte el PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PAN en el Senado advirtió que no pasará la iniciativa de reforma electoral anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende renovar la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores panistas, adelantó que no se permitirá que se destruya a los órganos electorales.

Dijo que el partido está de acuerdo en perfeccionar al INE y al TEPJF, pero de ninguna manera desintegrarlos, porque eso sería violentar la Constitución.

"Hay formas, hay momentos para poder hacer estos relevos en el Tribunal Electoral, está establecido, y lo que hay que hacer es respetarlo. Lo que pasa es que al presidente no le gusta respetar la ley, y lo que tenemos que hacer es que entienda que lo tiene que respetar. Con el PAN no cuenta para violentar la norma ni para destruir al INE, mucho menos al Tribunal Electoral", advirtió.

"Al INE hay que respetarlo, al INE hay que fortalecerlo, y no como propone, que es todo lo contrario, destruirlo, derrumbarlo, simplemente desconocerlo", insistió Rementería del Puerto.

---Acusan que iniciativa de reforma electoral es la de un presidente autoritario

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, afirmó que la iniciativa de López Obrador para construir un INE y un Tribunal a modo, dejan ver a un presidente autoritario.

"Que le quede claro al presidente López Obrador: no va a tener los votos del PAN y esperamos que el bloque opositor no se mueva, porque no vamos a permitir que este gobierno destruya las instituciones. Esta obsesión por destruir al árbitro electoral, lo único que demuestra es que hay un gobierno autoritario, lo que hace es develar uno de los peores rostros de este gobierno, que es el rostro del gobierno autoritario", remarcó.