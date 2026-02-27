Reforma electoral, inviable: Escobar

Ciudad de México.- Bajo la advertencia de que las coaliciones "no son incondicionales", el coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, sostiene que la reforma electoral, tal como fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, "no es viable para nadie", por lo que adelanta la posibilidad de votar en contra, lo que, asegura, "no será una traición".

En entrevista con El Universal, el integrante del Verde califica la propuesta como "inviable", "poco práctica" y con una "enorme incongruencia", que sólo beneficiará al partido con mayores recursos.

Dice que la única posibilidad de que apoyen el proyecto es que el dinero que resulte del recorte presupuestal se reparta equitativamente entre todos los partidos, y pide a Morena dar muestras de "generosidad", pues el PVEM ha apoyado "en todo" a dicho movimiento.

"A ver, las coaliciones no son incondicionalidades. Nosotros hemos apoyado todas las propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador y que ha presentado la Presidenta. La polémica reforma al Poder Judicial la aprobamos también. Apoyamos a Morena en todas las elecciones a gobernador de 2021 para acá, salvo la de San Luis Potosí, que fuimos solos y ganamos. Entonces, yo creo que en vez de fijarnos en lo que pudiéramos no estar de acuerdo, recordemos en todo lo que sí estuvimos de acuerdo, en todo lo que sí apoyamos", declara.

Explica que, en las mesas de trabajo, ellos realizaron diversas propuestas que deberían tomarse en cuenta, entre ellas, que sí haya recorte presupuestal, pero repartir equitativamente los recursos que resulten de ello.

Otra de las propuestas es que las 200 fórmulas de representación proporcional se integren por principio de primera minoría, pues considera que resulta "incongruente" reducir recursos e incrementar el número de aspirantes que hagan campaña.

Otro punto crítico es la propuesta de quitar recursos al INE: "Costó muchísimas décadas construir el INE, construir la posibilidad de que los votos fueran contados, de que hubiera certeza. Ni un peso se le debe recortar al INE, ni un peso".

El coordinador electoral recuerda que la propuesta de modificar la integración de la Cámara "no fue parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum", por lo que un voto en contra del Partido Verde a la reforma electoral no debería ser motivo de ruptura, mucho menos ser considerado como traición.