"Reforma electoral no es un capricho": Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la reforma electoral no es un tema coyuntural ni producto de un capricho, sino que es una "exigencia legítima e histórica del pueblo de México".

Durante gira de trabajo por Coahuila, la dirigente morenista descartó que los cambios al sistema electoral busquen controlar los comicios en el país, pues afirmó que con la propuesta se busca construir una "democracia verdadera", pese a que aún no se conoce el proyecto final de la reforma.

"¿Qué hemos venido planteando? Uno: que los plurinominales no se pueden seguir eligiendo como se eligen. Las cúpulas de los partidos eligen a contentillo quiénes van a ser los diputados, y los diputados ni siquiera salen a caminar a las calles a pedir el voto. Eso se tiene que replantear", dijo a medios de comunicación.

Alcalde Luján señaló, asimismo, que se debe reducir el financiamiento de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral (INE), porque "nos cuesta mucho la elección".

"Podemos reducir los costos de las elecciones sin que eso signifique afectar la autonomía del INE ni su operación", agregó.

De acuerdo con la presidenta de Morena, también es indispensable avanzar en el voto en el extranjero, para tener legisladores que representen a los paisanos en Estados Unidos.

"Y sobre todo fortalecer las vías de democracia participativa. La gente quiere participar de las decisiones que se toman en el gobierno a través de la consulta de revocación. Entonces hay muchos temas pendientes, que yo creo que son exigencias ciudadanas y que pueden ser discutidos", indicó.

En otros temas, Luisa Alcalde expresó desde Monclova, Coahuila, estado gobernado actualmente por el PRI, que el partido tricolor "tiene sus días contados en estas tierras norteñas".