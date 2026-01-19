logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Reforma electoral no es un capricho": Alcalde

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
"Reforma electoral no es un capricho": Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la reforma electoral no es un tema coyuntural ni producto de un capricho, sino que es una "exigencia legítima e histórica del pueblo de México".

Durante gira de trabajo por Coahuila, la dirigente morenista descartó que los cambios al sistema electoral busquen controlar los comicios en el país, pues afirmó que con la propuesta se busca construir una "democracia verdadera", pese a que aún no se conoce el proyecto final de la reforma.

"¿Qué hemos venido planteando? Uno: que los plurinominales no se pueden seguir eligiendo como se eligen. Las cúpulas de los partidos eligen a contentillo quiénes van a ser los diputados, y los diputados ni siquiera salen a caminar a las calles a pedir el voto. Eso se tiene que replantear", dijo a medios de comunicación.

Alcalde Luján señaló, asimismo, que se debe reducir el financiamiento de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral (INE), porque "nos cuesta mucho la elección".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Podemos reducir los costos de las elecciones sin que eso signifique afectar la autonomía del INE ni su operación", agregó.

De acuerdo con la presidenta de Morena, también es indispensable avanzar en el voto en el extranjero, para tener legisladores que representen a los paisanos en Estados Unidos.

"Y sobre todo fortalecer las vías de democracia participativa. La gente quiere participar de las decisiones que se toman en el gobierno a través de la consulta de revocación. Entonces hay muchos temas pendientes, que yo creo que son exigencias ciudadanas y que pueden ser discutidos", indicó.

En otros temas, Luisa Alcalde expresó desde Monclova, Coahuila, estado gobernado actualmente por el PRI, que el partido tricolor "tiene sus días contados en estas tierras norteñas".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Luisa Alcalde: Reforma electoral no es capricho
    Luisa Alcalde: Reforma electoral no es capricho

    Luisa Alcalde: 'Reforma electoral no es capricho'

    SLP

    El Universal

    La dirigente morenista plantea cambios en el sistema electoral para una democracia verdadera

    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México
    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México

    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México

    SLP

    El Universal

    Profeco informa sobre marcas de yogur con incumplimientos en México

    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo
    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo

    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General De La República detiene a pareja señalada como principales distribuidores de droga en Yucatán.

    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco
    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco

    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco

    SLP

    El Universal

    Investigación de la Fiscalía General de la República en toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco.