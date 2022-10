Reforma electoral sí, pero que no vulnere a órganos electorales, acuerdan PAN, PRI y PRD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, y PRD, cerraron filas en decir sí a una reforma político electoral, pero nada que vulnere a los órganos electorales.

Así lo dijeron durante la instalación de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral; Puntos Constitucionales; y Gobernación, cuyos integrantes se encargarán de dictaminar una propuesta, derivada de 107 iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios, así como una recibida desde el poder Ejecutivo.

En el acto, Movimiento Ciudadano adelantó que no participarán en lo que consideraron una "farsa", mientras que Morena y sus aliados aseguraron que privilegiarán el consenso y no aplicarán su mayoría aplastante.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, advirtió que "no vamos a permitir que se dañe al INE, ni al Tribunal Electoral federal, y esto entendido en su autonomía, en su certeza, en su transparencia, en todas las condiciones que hagan posible su trabajo".

En tanto, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, sostuvo que, "de manera firme, categórica y contundente, señalamos que en el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral".

El líder tricolor expuso que "estamos dispuestos a discutir", pero aclaró que para su partido, la barrera infranqueable es no poner en riesgo elecciones democráticas y creíbles, no entregar un padrón electoral y los datos biométricos de millones de mexicanos al gobierno, no permitir que el crimen organizado se vincule o participe en los procesos electorales de nuestro país, y avanzar hacia el voto electrónico.

Jorge Romero, coordinador del PAN, detalló desde su bancada, es que "no habremos de dictaminar una reforma que es dada desde otro poder".

"Para nosotros, habremos de avanzar en una reforma electoral para mejorar nuestro marco regulatorio electoral, jamás para atentar contra las facultades de las autoridades electorales, jamás", declaró.

El panista expuso que los temas relevantes para el albiazul son la segunda vuelta electoral, elecciones primarias. Elecciones paritarias, u reducir o desaparecer la sobrerrepresentación.

Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, dijo que si bien, "hay tela de donde cortar" porque "¡Claro que es perfectible nuestro sistema democrático!" en su bancada no permitirán vulneraciones al órgano electoral.

"Hay que decirlo con claridad: El INE no es del gobierno en turno, el INE no es de los partidos políticos; el INE es y debe ser de las y los ciudadanos. Por supuesto que el Grupo Parlamentario del PRD se encuentra abierto a la discusión, a un debate que no sea de narrativa, sino de contenidos", detalló.

Quien adelantó que su grupo parlamentario no participará en la dictaminación de la reforma político-electoral, fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro.

"Lo que impulsan es un proyecto parademocrático que va a desvirtuar nuestro sistema, es un proyecto que está descalificado por la Comisión de Venecia, que es el máximo órgano que evalúa la democracia en Europa, lo que están haciendo es darle las condiciones a su Presidente para que ponga a su títere, Movimiento Ciudadano adelanta, de frente a los mexicanos que no va a participar en esta farsa", expresó.

El presidente de la Jucopo y coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que el compromiso de su bancada es el de construir una reforma político-electoral en beneficio del país, "no la imposición de la mayoría de manera mecánica".

"Estamos aquí en ese propósito, estamos para ir construyendo en los próximos días un dictamen colegiado. Hago votos porque logremos, en un ejercicio democrático-político, construir una reforma electoral que garantice que en México podamos decir "nosotros que hemos evolucionado en la transición democrática"", indicó.

El Vicecoordinador del PT en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, dijo que México requiere un nuevo sistema electoral, que atienda a las y los mexicanos, y no a las exigencias de un grupo que está en otro continente.

"Movimiento Paniaguado se ampara en la comisión de Venecia, creada en 1990, para asesorar la formación de las constituciones de Europa, del Centro y del Este, después de la caída del bloque socialista; buen asesor tiene. Nosotros nos amparamos en el pueblo de México, a él servimos, a él nos debemos y a él le responderemos. Y es un clamor popular la salida del actual INE y al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", concluyó.

La primera sesión de las Comisiones Unidas se prolongó durante dos horas, sin que se dispusiera de una fecha para el próximo encuentro.