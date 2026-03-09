"Reforma electoral, un retroceso democrático"
Ciudad de México.- Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), así como expertos en temas electorales, advirtieron que la reforma en esa materia que propone la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa un retroceso y un alto riesgo para la democracia, además de que es omisa y no impide la injerencia de las bandas criminales en los procesos electorales.
En este sentido, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, recordó que desde hace semanas Acción Nacional lanzó un reto claro al gobierno y a Morena: incluir en la reforma electoral sanciones reales contra la narcopolítica, como la nulidad automática de elecciones con intervención criminal y la pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen, y esto no sucedió.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reiteró que la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal que llegó a la Cámara de Diputados es "autoritaria", "regresiva" y "engañosa".
Aseguró que el proyecto reduce la representación equilibrada en el Congreso, y coincidió con el PAN en el sentido de que evade el verdadero problema que enfrenta la democracia.
