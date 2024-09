Avanza en el Senado reforma; el miércoles se vota en el pleno

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Tras más de siete horas de debate y pese a protestas de manifestantes afuera del Senado de la República, y advertencias de la oposición sobre riesgos y retrocesos, Morena y sus aliados no se salieron de su guión y aplicaron su aplanadora para aprobar la reforma judicial en comisiones de la Cámara Alta, con 25 votos a favor por 12 en contra.

A sabiendas de que esta era una batalla perdida, pues en comisiones basta con tener el 50% más uno de los votos para aprobar un dictamen, los senadores del PAN, PRI y MC insistieron una y otra vez en que la reforma que proponen el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena es totalmente inviable, una amenaza contra la democracia y un atentado a la división de poderes.

En contraste, los senadores de los grupos parlamentarios oficialistas puntualizaron que lo que está en juego son dos visiones muy distintas de país.

El morenista Oscar Cantón Zetina afirmó que México quiere y le urge que haya justicia para todos, no sólo para los que tienen dinero o los que tienen algún tipo de poder.

"Morena va a votar con absoluta convicción esta iniciativa presidencial, porque el pueblo de México nos avaló con casi 36 millones de votos, y si contamos los de todos los senadores y los de todos los presidentes municipales y todos los que votaron por Morena, somos muchísimos millones más. Aquí solamente hay cuatro senadores que ganaron una elección. Los demás fueron repudiados por el pueblo. Por eso, en Morena, vamos a ganar profundamente, porque vamos por la justicia para los mexicanos", aseguró.

Los legisladores de la 4T llevaban la consigna de enfatizar que lo que el pueblo rechaza son los acuerdos suscritos "en lo oscurito", como el que el dirigente panista Marko Cortés firmó con el entonces candidato de la alianza PRI-PAN-PRD en Coahuila, Manolo Jiménez en el que se repartían cargos públicos, el Instituto de Transparencia, magistrados y hasta notarias.

Los cuatro senadores del PAN integrantes de estas comisiones, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Gustavo Sánchez y Mayuli Latifa Martínez, anunciaron su participación en la sesión "bajo cautela", debido a que existen órdenes judiciales para que se detenga el proceso legislativo, "que no se han acatado".

El panista Ricardo Anaya afirmó que la propuesta presidencial está llena de engaños, pues le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre, directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados, pero no le dicen que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos.

Anaya denunció el intento de Morena por consumar un fraude a la Constitución, luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la mayoría calificada se alcanza con 85 y no con 86 senadores.

"Quiero alertar de manera oportuna sobre un intento de fraude constitucional que se podría estar fraguando y les ruego que esto lo escuchemos y lo atendamos con seriedad. Los acuerdos en esta comisión se toman por mayoría y ustedes la van a ejercer. Modificar la Constitución requiere dos terceras partes en ambas cámaras y mayoría de las legislaturas de los estados.

"El presidente de esta cámara declaró hace unos momentos que 85 votos son mayoría calificada. Eso es falso, esa línea no la intenten cruzar, eso sí no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 86 votos y en eso sí no nos vamos a mover", enfatizó.

A nombre del PRI, la senadora Carolina Viggiano, afirmó que la reforma que impulsa Morena es un engaño y "una ofensa a la inteligencia de los mexicanos y de las mexicanas", pues no se trata de justicia contra privilegios.

"Si la elección popular arreglara los problemas sobre todo de corrupción, no tendríamos corrupción en el Ejecutivo, pero hoy tenemos mucha corrupción y ustedes lo saben perfectamente bien. Así es que esta reforma no, otra sí, construida por los que saben", puntualizó Viggiano.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio advirtió que el motor que impulsa la reforma judicial del presidente López Obrador es la venganza.

"A esta reforma le faltó diagnóstico y le sobró revancha. El proceso de insaculación pública en la selección de final jueces fomenta también la percepción de arbitrariedad y falta de mérito, y esto erosiona muchísimo la confianza en la justicia, tanto a nivel nacional como internacional. (...), indicó.

El senador Marko Cortés, presidente del PAN, le recordó a Morena que el pueblo de México no le dio la mayoría calificada, "aún con la sobrerrepresentación" en la Cámara de Senadores.

El dictamen fue enviado al pleno. El martes se le dará primera lectura y el miércoles se inicia con el debate y votación.