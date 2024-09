Reforma Judicial en México: Declaraciones de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La reforma al Poder Judicial de la Federación está en vigor y no existe ningún fundamento legal para detenerla, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución?, solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado o que el titular del ejecutivo no hubiese publicado la reforma".

"Pero, ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma, eso ya salió adelante y qué bueno".

El presidente López Obrador consideró que si la oposición quiere impugnar ante la SCJN los cambios hechos por el Congreso de la Unión y los Congresos de los estados están en su derecho, pero –insistió- no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al poder judicial.

"Ojalá y los constitucionalistas, dieran a conocer su punto de vista en estos días hoy mañana, Diego Valadés, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la UNAM), para que dé una vez se defina si quieren un Estado de derecho o un estado de chueco".

Recordó que el 135 de la Constitución habla de qué se pueden llevar a cabo reformas a la Constitución cuando sean aprobadas por mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso de La Unión y en la mayoría de las legislaturas locales.

Señaló que la SCJN no tiene facultades para echar atrás la reforma "tan sencillo como sí yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión, eso no me corresponde eso le corresponde un juez, por poner un ejemplo".