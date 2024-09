Marcha de Estudiantes en Defensa de la Justicia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- "Requerimos una reforma integral al sistema de justicia, pero no la que se ha planteado, no la que nos debilita, no la que rompe nuestro Estado de derecho y democracia", sostienen estudiantes y bajo esa consigna hoy marcharon contra la reforma judicial que Andrés Manuel López Obrador planteó.

Acompañados por titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajadores, docentes y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como José Luis González Alcántara Carrancá y José Ramón Cossio Díaz, quienes por segunda vez se unieron a pie a las protestas, hicieron un llamado pacífico para ser escuchados por el Poder Legislativo previo a la aprobación de la reforma judicial.

"Queremos ser escuchados realmente. Esto (la protesta) no es solo un sí o un no, es un diálogo que queremos. Hacemos un llamado a que nos escuchen en el Congreso, a que los legisladores, que son estos representantes populares realmente nos escuchen, a que el Presidente nos escuche, y a que la próxima Presidenta también nos escuche. Que no nos den espaldas. Ellos fueron jóvenes y alzaron la voz. Hoy somos nosotros", señalaron estudiantes.

En punto de las ocho de la mañana, comités representativos de la UNAM, el IPN, la Ibero, el ITESO, el ITAM, la Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, La Salle y de otras casas de educación superior de México se congregaron en la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia para marchar junto a los integrantes del Poder Judicial rumbo al Senado de la República como un grito urgente para ser considerados en las modificaciones al sistema de impartición de justicia.

Se vistieron de blanco y en su ropa imprimieron consignas. Crearon carteles con leyendas en apoyo a la causa como: "Te quiero mucho, Poder Judicial", "Los estudiantes por el futuro al derecho y el derecho al futuro" y "Te quiero mucho, ministra Piña". Además, gritaron arengas que se acompañaron del sonido de una batucada.

Con apoyo de un carro con un altavoz, pregonaron más consignas para informar a la ciudadanía sobre la iniciativa de López Obrador que transformará radicalmente a los procesos de justicia del país.

Muchos cartones con dibujos de piñas e incluso una piñata con una piña fueron el símbolo mostrado en apoyo a la ministra presidenta de la Corte. A las figuras las acompañó un grito de: "¡La ministra no está sola!"

De forma contraria, el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue abucheado por los estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, quienes gritaron: "¡Zaldívar vergüenza de la Libre!" y "¡Zaldívar lacayo!".

El avance de los contingentes inició a las nueve de la mañana. Se realizó de manera pacífica, entre paradas constantes para corear arengas en cada cruce de Paseo de la Reforma.

Al llegar al Senado de la República, una valla de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya los esperaba. "¡Policía inteligente se une al contingente!", les gritaron los jóvenes.

El micrófono abierto de estudiantes permitió que jóvenes, que cursan la carrera de derecho, se posicionaran respecto a la reforma judicial. Ocurrió al mismo tiempo en que el Presidente de México inició la presentación de su Sexto Informe de Gobierno en el Zócalo capitalino.

Andrés Manuel López Obrador fue abucheado por los jóvenes. "Necesitamos un México que tenga justicia, pero no de esta forma. No estamos de acuerdo y los jóvenes nos vamos a defender y vamos a defender a México", dijeron.

Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del Poder Judicial, expresó que jamás había existido una lucha por defender a un Poder Judicial de la Federación en ningún lugar del mundo y están haciendo historia.

"Nosotros somos pueblo... Queremos que nos escuchen, hoy los estudiantes piden diálogo, nos tienen que escuchar. El Poder Judicial Federal no va a caer por el capricho de una sola persona, no va a caer porque el pueblo demanda justicia.

"El pueblo demanda que se le escuche y somos pueblo, vamos a luchar hasta la última consecuencia para que nos escuchen, para que prevalezca el Estado de Derecho y que nos caiga nuestra democracia, que nuestra justicia no esté con una mordaza en la boca, ni atada de manos", precisó.

La también magistrada subrayó que los políticos no saben dictar sentencia y la justicia debe quedar en las manos de personal capacitado, "vamos a ganar, vivan los estudiantes".

En su intervención la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) dijo que la captura del Poder Judicial por intereses políticos no es solo una amenaza para quienes trabajan dentro del sistema es un peligro directo para cada ciudadano, cuyo futuro está en juego.

Resaltó que los estudiantes con la marcha están enviando un mensaje claro: la independencia judicial no se negocia, la democracia no se vende, y el futuro de una nación no se puede secuestrar.

"A la nueva legislatura, a la presidenta electa les decimos. Aún están a tiempo de procesar una reforma integral de justicia. Deponerse de lado correcto de la historia... Jóvenes sigan manifestándose, sigan alzando la voz porque hoy quienes escriben la historia son ustedes", aseveró.

La titular de la Jufed dijo que los valores democráticos no son negociables, que la justicia no puede ser objeto de regateo político.

"Ustedes están aquí para decirle al poder que los votos que recibe no le otorgan un cheque en blanco para actuar en contra de la voluntad popular y de los principios que sostienen nuestra convivencia", aseveró.