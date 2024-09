En Vivo: Yunes Márquez solicita licencia al Senado por "problemas de salud"

Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de Acción Nacional, solicitó licencia para separarse del cargo "por problemas de salud", en el marco de la discusión y votación de la reforma judicial.

Durante la sesión ordinaria, Yunes Márquez emitió una comunicación en la que garantizó que presentará los comprobantes médicos para comprobar sus afectaciones de salud.

De inmediato, se llamará a su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, su padre.

El panista Marko Cortés denunció en tribuna que las presiones y amenazas en contra de él y su familia por parte del gobierno federal derivaron en esta licencia.

-Marko Cortés llama a Yunes a "corregir"

El presidente del PAN denunció que Morena utiliza a las Fiscalías de justicia y dinero público para presionar a senadores del bloque opositor y lograr una mayoría calificada que no les dio el pueblo con su voto el 2 de junio.

En tribuna, acusó a Morena de "cooptar, convencer o adquirir con los adjetivos que esto tenga, a 2 senadoras, a 2 senadores, una senadora del PRD y otro del mismo partido; posteriormente sin ningún recato comenzaron a hacer averiguaciones previas e investigaciones contra varias y varios compañeros de la oposición varias y varios compañeros fueron llamados desde sus gobiernos estatales, varias y varios fueron presionados a varias y a varios se les hicieron ofertas inconfesables".

Cortés lamentó que el panista Miguel Ángel Yunes haya solicitado licencia al Senado y le hizo un último llamado para rectificar y presentarse a la sesión para votar en contra de la reforma judicial.

"Le hago el llamado de corregir, todavía está a tiempo, porque todavía no se vota. Querido Miguel y compañero, querido Miguel Yunes Márquez, estás a tiempo todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria", expresó.

Sesión de la Cámara de Senadores, del 10 de septiembre de 2024. https://t.co/lVf9Ynm4Ai — Senado de México (@senadomexicano) September 10, 2024

Yunes Márquez acompañará la reforma judicial: Citlalli

La senadora de Morena, Citlalli Hernández Mora, consideró que es posible que el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez “acompañe esta votación” y no descartó que “además de la posibilidad de tener el voto de Yunes” el oficialismo pudiera contar “con otros votos al rato en la discusión y en la votación”.

Hernández Mora expuso en entrevista con Café y Noticias, que pueden darse tres escenarios: que Yunes Márquez no asista; la otra, que pidiera licencia y quien asumiera y viniera a la votación sería su papá Miguel Ángel Yunes Linares “y la otra posibilidad es que, eso, venga Yunes sin pedir licencia y vote, seguramente renunciará al PAN y podría hasta integrarse a uno de los grupos parlamentarios de la 4T o no”.

Reconoció que “hay un debate interno” en Morena respecto si necesitan 85 u 86 votos en el Senado para la Mayoría Calificada. “Ha habido votaciones y reformas constitucionales con 85 votos en el Senado, sin embargo, yo soy de la idea de que mejor garantizar los 86 por el contexto político, por el nivel de debate, porque algún sector del Poder Judicial se ha portado fuera, incluso, de la legalidad, lo mejor es no dar pretextos a que se pudiera cuestionar o echar para atrás la aprobación de la reforma”.

