Regañan a funcionaria de Colima por comentario homófobo

Después de que la secretaria del Ayuntamiento de Colima, Esmeralda Cárdenas Sánchez, publicara en su cuenta de Facebook un mensaje homófobo, este domingo el alcalde Leincio Morán (MC), se deslindó de la funcionaria y la invitó a disculparse públicamente.

"No practiques la homosexualidad, al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Levítico 18:22", publicó Cárdenas Sánchez en su cuenta y varios usuarios reaccionaron acusándola de promover un discurso de odio y recordando que el Estado es laico.

Aunque la publicación se hizo el jueves 20 de agosto, el edil reaccionó hasta este domingo: "Descalifico enérgicamente, como persona y como alcalde, la lamentable publicación realizada por la funcionaria a título personal", escribió en redes sociales.

Además, aseguró que siempre se ha conducido con absoluto respeto hacia las diferentes formas de pensar porque entiende el valor de la diversidad y la respalda.

"Creo firmemente que solo así podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas", señaló.

Morán afirmó que lo publicado por la Secretaria del Ayuntamiento no refleja el sentir o pensar de la administración que representa.

"En mi gobierno cabemos todos y todas, sin excepción de ningún tipo. Invito a la funcionaria a explicar los motivos de su publicación y a ofrecer disculpas públicas", indicó.

Finalmente, el alcalde rechazó cualquier tipo de discriminación en todas sus formas y consideró que la construcción de una sociedad incluyente depende de todos y todas: "es ahí donde cada uno de nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde para contribuir al desarrollo social y avanzar en la inclusión social para garantizar el derecho a la igualdad".

Hasta ahora Cárdenas Sánchez no ha emitido su postura al respecto y sólo publica frases de la Biblia en su cuenta de Facebook.