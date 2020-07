Regidora de Morena presume guiso de tortuga en extinción

La regidora morenista del norteño municipio de Comondú en Baja California Sur, Erika Venalonzo Camacho, fue criticada en redes sociales debido a una fotografía que expuso donde se observa un carapacho de tortuga caguama con guiso de carne de esta especie catalogada como protegida y en peligro de extinción.

En las publicaciones en redes sociales se observa que junto a esa imagen, la regidora también compartió unas fotografías de un restaurante familiar, con lo que habría justificado la otra imagen, al señalar que se trataban de unas fotografías de los años 70s, cuando no estaba prohibido capturar y comer caguama.

Según los reportes, su imagen fue compartida en uno de sus estados de WhastApp y de ahí alguno de sus contactos la compartió, pero de inmediato se viralizó, acompañada de críticas acusando que la regidora estaba incurriendo en una actividad tradicional en esta región, pero ilícita.

Rápidamente se colocó en tendencias nacionales de Twitter el hashtag #LadyCaguama.

Usuarios de redes calificaron como "absurdo" el argumento de la regidora y pidieron reconociera su error. "Las del carapacho son reales y las otras son tomadas de fotos viejas, se mira la luz de un foco, qué falso que afronte la realidad", expuso el usuario Victor Mayoral.

En general, los cientos de comentarios coincidieron en la gran calidad de la imagen y que no corresponde a la época de los 70, por lo que no dieron crédito a la justificación de la regidora.